Riesenslalom der Frauen, Kranjska Gora 1. Valerie Grenier (CAN) 1:50,51

2. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,37

3. Federica Brignone (ITA) +0,51

… 4. Petra Vlhova (SVK) +0,61

9. Mikaela Shiffrin (USA) +1,88

20. Michelle Gisin (SUI) +2,69

Out: Paula Moltzan (USA), Julia Scheib (AUT), Ana Bucik (SLO)



Lara Gut-Behrami fährt im Regen von Kranjska Gora aufs Podest. Bild: keystone

Gut-Behrami fährt im Regen von Kranjska Gora aufs Podest – Kanadierin Grenier siegt

Lara Gut-Behrami fährt im sechsten Weltcup-Riesenslalom des Winters zum vierten Mal auf das Podest. Die Tessinerin wird im Regen von Kranjska Gora Zweite hinter der Kanadierin Valérie Grenier.

Federica Brignone, die Führende in der Disziplinenwertung, wurde Dritte. Mikaela Shiffrin musste sich bei widrigen Bedingungen, aber stabiler Piste mit Platz 9 begnügen. Die Weltcup-Rekordsiegerin kam in beiden Läufen nicht auf Touren und büsste am Nachmittag zwei weitere Positionen ein.

Der 2. Lauf von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Während sich Gut-Behrami im zweiten Durchgang auf Kosten der Halbzeitführenden Petra Vlhova vom 3. auf den 2. Platz verbesserte und sich auch noch an Brignone vorbeischob, rückte Grenier mit Laufbestzeit vom 4. Platz an die Spitze, 37 Hundertstel vor Gut-Behrami. Die 27-jährige Kanadierin bestätigte damit ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Im zweiten Rennen hatte sie damals am Podkoren ihren ersten Weltcupsieg errungen.

Gut-Behrami ihrerseits nutzte den nicht perfekt geglückten zweiten Lauf der formstarken Brignone dazu, um im Kampf um die kleine Kristallkugel 20 Punkte gutzumachen. Nach sechs von elf Rennen sind die beiden stärksten Riesenslalom-Fahrerinnen des Winters somit nur noch durch 15 Punkte getrennt.

Die Siegesfahrt von Grenier. Video: SRF

Erwartungsgemäss war Gut-Behrami, die zum 78. Mal auf das Weltcup-Podest stieg, wiederum die einzige Schweizerin in den vorderen Rängen. Neben der Weltmeisterin von 2021 war aus dem Team von Swiss-Ski in Abwesenheit der verletzten Wendy Holdener im zweiten Lauf einzig Michelle Gisin mit von der Partie. Die Engelbergerin lag nach dem halben Pensum an 14. Stelle, fiel aber wie schon in Sölden, Mont-Tremblant und Lienz im zweiten Durchgang zurück und belegte schliesslich den 20. Rang.

Am Sonntag steht in Kranjska Gora noch ein Slalom auf dem Programm. Der erste Lauf beginnt um 9.30 Uhr, der zweite um 12.30 Uhr. (abu/sda)