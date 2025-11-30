Frauen-Slalom in Copper Mountain 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:48.75

2. Lena Dürr (GER) +1.28

3. Lara Colturi (ALB) +1.85 4. Wendy Holdener (SUI) +1.99

10. Camille Rast (SUI) +2.43

16. Aline Danioth (SUI) +4.20

17. Melanie Meillard (SUI) +4.26

19. Eliane Christen (SUI) +4.43

21. Nicole Good (SUI) +4.51

27. Anuk Brändli (SUI) +5.33



Wendy Holdener verschläft den Start in den zweiten Lauf komplett und verpasst das Podest. Bild: keystone

Holdener bei Shiffrins 67. Slalom-Sieg auf Rang 4 – auch Rast in den Top 10

Wendy Holdener verpasst den ersten Podestplatz der Olympiasaison knapp. Die Schwyzerin wird im Slalom in Copper Mountain Vierte. Holdener lag nach dem ersten Lauf an zweiter Stelle und musste in der Entscheidung die Deutsche Lena Dürr und die Albanerin Lara Colturi noch an sich vorbei lassen. Zum ersten Podestplatz der Saison fehlten der 32-Jährigen in der Höhenluft auf über 3000 m ü. M. 14 Hundertstel.

An der Spitze war der Abstand wiederum beträchtlich, denn auch der dritte Slalom des Olympiawinters wurde zur sicheren Beute von Mikaela Shiffrin. Mit 1,57 Sekunden Vorsprung triumphierte die 30-jährige Amerikanerin vor ihrem Heimpublikum ähnlich überlegen wie schon in Levi (1,66 s) und Gurgl (1,23 s), wo ihr jeweils die elf Jahre jüngere Colturi am nächsten gekommen war. 25 Autominuten von ihrem Wohnort Vail entfernt feierte Shiffrin damit ihren 104. Weltcupsieg - den 67. im Slalom.

Shiffrin fährt überlegen zum Sieg. Video: SRF

Holdeners gutes Gefühl, Shiffrins Rückbesinnung

Im ersten Lauf war die mit Startnummer 1 in Rennen gegangene Holdener hoch über Copper Mountain noch «Best of the rest». Als einzige hielt sie den Rückstand auf Shiffrin im ersten Lauf mit 28 Hundertsteln in Grenzen, ihr Polster nach hinten betrug gut vier Zehntel. Im zweiten Lauf schlichen sich dann von Beginn weg einige Unsauberkeiten ein.

Der verpatzte 2. Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Die zwei 4. Plätze in Gurgl und Copper Mountain dürften Holdener dennoch ein gutes Gefühl für den weiteren Saisonverlauf geben. Bei Shiffrin zahlt sich die Rückbesinnung auf die technischen Disziplinen zu Beginn des Olympiawinters bislang maximal aus: Derweil die letztjährige Disziplinensiegerin Zrinka Ljutic im ersten Lauf ausschied, gewann Shiffrin auch den dritten Slalom hoch überlegen. Zudem klassierte sich die Rekordfrau bei der Riesenslalom-Ouvertüre in Sölden mit der Startnummer 20 im 4. Rang.

Wendy Holdener: «Bin genervt und traurig.» Video: SRF

Sieben Schweizerinnen im zweiten Lauf

Camille Rast musste sich am Tag nach dem überzeugenden 5. Platz im Riesenslalom und eine Woche nach dem Podestplatz in Gurgl mit Rang 10 begnügen. Weiter hinten überzeugten die Schweizerinnen mit ihrer Breite. Sieben Athletinnen von Swiss-Ski schafften es in den zweiten Durchgang.

Camille Rast: «Im Kopf war ich nicht so frisch wie gestern.» Video: SRF

Aline Danioth und Mélanie Meillard belegten nach ansprechenden zweiten Läufen die Plätze 16 und 17, Eliane Christen wurde nach einem starken ersten Lauf (13.) und sechs eingebüssten Positionen Neunzehnte. Nicole Good und Anuk Brändli holten mit den Rängen 21 und 27 wertvolle Punkte.

Im Weltcup der Frauen geht es am kommenden Wochenende mit zwei Riesenslaloms im kanadischen Tremblant weiter. Der nächste Slalom steht am 16. Dezember in Courchevel auf dem Programm. (pre/sda)