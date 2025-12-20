freundlich
Doppel-Sieg in Gröden: Von Allmen gewinnt Abfahrt vor Odermatt

Franjo von Allmen a pris sa revanche à Val Gardena en devançant Marco Odermatt lors de la 2e descente
Von Allmen fährt in Gröden souverän zum Sieg.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Schweizer Doppel-Sieg in Gröden! Von Allmen gewinnt die Abfahrt vor Odermatt

20.12.2025, 10:3020.12.2025, 13:55

Wie schon in der Sprintabfahrt am Donnerstag feiern die Schweizer in Gröden auch am Samstag einen Doppelsieg. Franjo von Allmen dreht den Spiess auf der Originalstrecke um und gewinnt vor Marco Odermatt.

Vor zwei Tagen hatte Odermatt auf verkürzter Strecke 15 Hundertstel Vorsprung, nun nahm Von Allmen seinem Teamkollegen drei Zehntel ab. Der Italiener Florian Schieder komplettiert das Podest, das Alessio Miggiano und Niels Hintermann hauchdünn verpassen, mit einer knappen Sekunde Rückstand. (sda)

Odermatt führt in Gröden lange – dann kommt ein tschechischer Sensationsmann

