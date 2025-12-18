freundlich
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Marco Odermatt: 10 Meilensteine auf dem Weg zu 50 Weltcupsiegen

10 Meilensteine auf Odermatts Weg zu 50 Weltcupsiegen

Marco Odermatt gelingt Historisches: Der Schweizer Ski-Star hat nun 50 Weltcuprennen gewonnen. Zehn ganz besonders süsse Erfolge, die der 28-Jährige im Weltcup einfuhr.
18.12.2025, 15:0418.12.2025, 15:50
Ralf Meile
Ralf Meile

1 Die Premiere

Switzerland&#039;s Marco Odermatt celebrates his first-place finish in the Men&#039;s World Cup super-G skiing race Friday, Dec. 6, 2019, in Beaver Creek, Colo. (AP Photo/John Locher)
Bild: AP

Am 6. Dezember 2019 siegt Marco Odermatt erstmals im Weltcup. Knapp zwei Jahre nach seinen fünf Goldmedaillen an den Junioren-Weltmeisterschaften gewinnt er in Beaver Creek (USA) einen Super-G, eine Zehntelsekunde vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

2 Die Paradedisziplin

Switzerland&#039;s Marco Odermatt celebrates on the podium after winning the alpine ski World Cup men&#039;s giant slalom in Santa Caterina Valfurva, Italy, Monday, Dec. 7, 2020. (AP Photo/Alessandro ...
Bild: keystone

Die Riesenslaloms steuern bis heute die meisten Erfolge zu Odermatts Weltcupsiegen bei. Den ersten gewinnt er am 7. Dezember 2020 im italienischen Santa Caterina. Dem zweitklassierten Amerikaner Tommy Ford nimmt der Nidwaldner 0,73 Sekunden ab. Wegen der Corona-Pandemie jubelt er mit Maske.

9 «Wenn i nüme wüsst …

epa09673876 Winner Marco Odermatt of Switzerland celebrates with the Swiss Ski Team after the men&#039;s giant slalom race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup in Adelboden, Switzerland, 08 January ...
Bild: keystone

… wo s'Vogellisi wär», läuft am 8. Januar 2022 in Adelboden Endlosschlaufe. Der zweite Gassenhauer sind an diesem Tag die lauten «Odi, Odi»-Rufe von tausenden begeisterten Fans. Erstmals gewinnt Odermatt den Riesenslalom am Chuenisbärgli. Als er als Halbzeit-Führender mit dem Sessellift an den Start fährt, schiessen ihm die Tränen in die Augen, weil die Erfüllung seines Kindheitstraums so nahe ist. Nach 1:16.51 im 2. Lauf ist es geschafft.

11 Die grosse Kugel

Marco Odermatt of Switzerland poses with the men&#039;s overall crystal globe trophy and the men&#039;s Giant-Slalom overall leader crystal globe trophy after the podium ceremony at the FIS Alpine Ski ...
Bild: keystone

Am 19. März 2022 bestreitet Marco Odermatt sein letztes Rennen des Winters – er gewinnt am Weltcupfinal in Courchevel/Méribel den Riesenslalom. Da ist schon längst klar, dass er auch zum ersten Mal den Gesamtweltcup für sich entscheidet. An den Tagen zuvor war er in Abfahrt und Super-G jeweils Zweiter hinter dem Österreicher Vincent Kriechmayr geworden.

18 Die Rückkehr

Switzerland&#039;s Marco Odermatt arrives at the finish area during an alpine ski, men&#039;s World Cup super-G, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Saturday, Jan. 28, 2023. (AP Photo/Alessandro Trovati ...
Bild: keystone

Auf der Streif in Kitzbühel verletzt sich Odermatt am linken Knie, die nächsten beiden Rennen lässt er sicherheitshalber aus. Als er zurück ist, gewinnt er am 28. Januar 2023 gleich den Super-G in Cortina d'Ampezzo – und einen Tag später einen zweiten. Odermatt weiss nun, dass das Knie hält. Kurz darauf wird er Doppel-Weltmeister in Abfahrt und Riesenslalom.

30 Eiger, Mönch und Odermatt

The winner Marco Odermatt of Switzerland celebrates during the Awards ceremony of the men&#039;s downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup in Wengen, Switzerland, Saturday, January 13, 2024 ...
Bild: keystone

Am 11. Januar 2024 schlägt in der Lauberhorn-Abfahrt eine grosse Stunde. Marco Odermatt gewinnt in Wengen nicht nur erstmals den grossen Schweizer Klassiker. Es ist für den Abfahrts-Weltmeister zugleich der erste Weltcupsieg in dieser Disziplin. Zwei Tage darauf doppelt Odermatt in einer weiteren Lauberhorn-Abfahrt gleich nach.

41 An der Legende vorbei

epa11789808 Winner Marco Odermatt of Switzerland celebrates on the podium after the Men&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup event in Alta Badia, Italy, 22 December 2024. EPA/AN ...
Bild: keystone

Der Sieg am 22. Dezember 2024 im Riesenslalom von Ala Badia ist einer fürs Geschichtsbuch. Denn mit nun 41 Weltcupsiegen ist Odermatt der Schweizer Fahrer mit den meisten Erfolgen. Er hat den grossen Pirmin Zurbriggen hinter sich gelassen, der 40 Erfolge einfuhr. «Wenn der Körper mitspielt und er gesund bleibt, bin ich überzeugt, dass Marco einer der weltweit besten Skifahrer aller Zeiten wird», sagt der Walliser über seinen Nachfolger.

44 Triumph auf der Streif

epa11849670 First placed Marco Odermatt of Switzerland poses on the podium after the Men&#039;s Super G race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Kitzbuehel, Austria, 24 January 2025. EPA/ANNA SZILAG ...
Bild: keystone

Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger, Gewinner der Lauberhorn-Abfahrt und des Riesenslaloms von Adelboden – beinahe jedes wichtige Rennen hat Marco Odermatt gewonnen. Was noch fehlt: ein Sieg in Kitzbühel. Jenen in der berühmten Abfahrt hat er noch nicht geschafft (er wurde zwei Mal Zweiter und ein Mal Dritter), aber am 24. Januar 2025 trägt er sich im Tiroler Nobelort dank Rang 1 im Super-G erstmals in die Siegerliste ein.

45 Das gute Omen

Winner Marco Odermatt of Switzerland, second placed Alexis Monney of Switzerland, and third placed Dominik Paris of Italy, from left, celebrate with champagne after the podium ceremony at the conclusi ...
Bild: keystone

2027 findet die Ski-WM in Crans-Montana statt. Schon zwei Jahre vorher darf Marco Odermatt feststellen: Die Piste Nationale liegt ihm. Am 23. Februar 2025 feiern der Superstar und der zweitplatzierte Alexis Monney im Super-G einen Schweizer Doppelsieg. Die beiden standen schon tags zuvor gemeinsam auf dem Podest: Beim Abfahrts-Dreifachsieg von Franjo von Allmen vor Odermatt und Monney.

50 Das Jubiläum

Die Siegesfahrt von Odermatt in Gröden.Video: SRF

Mit seinem 50. Weltcupsieg zieht Marco Odermatt mit einer Legende gleich. Der charismatische Italiener Alberto Tomba hatte in den 1980er- und 1990er-Jahren genauso oft gewonnen. Mit seinem Sieg am 18. Dezember 2025 in der Abfahrt von Gröden fehlen «Odi» noch fünf Erfolge, um mit Vreni Schneider gleichzuziehen. Bis heute hat niemand in einem Swiss-Ski-Dress die 55 Weltcupsiege der Elmerin erreicht.

Schweizer Doppelsieg in Gröden: Marco Odermatt gewinnt zum 50. Mal im Weltcup
«Unglaublich, was diese Saison klappt»: Das sagt Marco Odermatt nach dem Jubiläumssieg
Mehr vom Ski-Weltcup:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 48
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sieht das aus, wenn Marco Odermatt seine Beine trainiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Scheichs bieten Europameister 400'000 Euro Lohn – wenn er für die Emirate antritt
Timo Barthel ist in der Zwickmühle. Der Deutsche ist Weltklasse in einer Randsportart und kann über Nacht steinreich werden. Doch er lehnt ein unmoralisches Angebot der Vereinigten Arabischen Emirate ab.
Ein Engelchen auf der einen Schulter, ein Teufelchen auf der anderen. Timo Barthel wird vor die Prüfung gestellt: Verzichte ich auf wahnsinnig viel Geld und bleibe mir treu – oder streiche ich den Jackpot meiner Karriere ein?
Zur Story