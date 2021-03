Sport

Wintersport

Ski: Feuz verliert am Start kurz den Stock – und wird dennoch Zweiter



Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm 1. Vincent Kriechmayr AUT

2. Beat Feuz +0,17

3. Matthias Mayer AUT +0,27

4. Dominik Paris ITA +0,42

5. Marco Odermatt +0,79 Die weiteren Schweizer:

13. Stefan Rogentin +1,53

15. Niels Hintermann +1,68

19. Nils Mani +1,83

20. Ralph Weber +1,85

24. Carlo Janka +2,00



Bild: keystone

Feuz verliert am Start kurz den Stock – und wird dennoch Zweiter

Trotz Rang 2 ist Beat Feuz in Saalbach-Hinterglemm ein Sieger. Denn der Emmentaler hat seine Führung im Abfahrtsweltcup ausgebaut, obwohl er selber nach wenigen Sekunden schon nicht mehr an ein Topresultat glaubte.

Vincent Kriechmayr hat in Saalbach-Hinterglemm erstmals in diesem Winter eine Weltcup-Abfahrt gewonnen. Hinter dem österreichischen Weltmeister darf sich Beat Feuz auf Rang 2 über einen weiteren Podestplatz freuen. Der Emmentaler hat die Führung im Abfahrts-Weltcup ausgebaut. Marco Odermatt brillierte mit Rang 5 und machte im Gesamtweltcup Boden gut auf Alexis Pinturault.

Feuz war eine Zehntelsekunde schneller als der Österreicher Matthias Mayer als Dritter. Dank den 20 Punkten, die Feuz mehr holte, baute er den Vorsprung auf Mayer in der Disziplinenwertung auf 68 Zähler aus. Ausstehend ist lediglich noch die Abfahrt beim Weltcupfinal in der Lenzerheide, der Kampf um die begehrte Kugel ist zu einem Duell verkommen.

Video: SRF

Dass Feuz das Rennen nicht gewann, lag an seinem Start. Dort unterlief ihm ein Missgeschick, wie er im SRF schilderte. «Ich habe den Stock aus der Hand verloren, sogar der kleine Finger rutschte aus dem Handschuh. Das darf nicht passieren», ärgerte er sich. Ihm sei klar gewesen, dass es so nicht aufgehen könne und er habe in der Folge versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben.

Feuz im letzten Rennen im Vorteil

Das gelang Feuz hervorragend. Je länger das Rennen dauerte, umso näher kam er Kriechmayr. «Im unteren Streckenteil hatte ich ein geniales Gefühl», freute sich der Doppelsieger von Kitzbühel.

Feuz blickt dem Weltcupfinal zuversichtlich entgegen. Nicht weil er im Bündnerland Heimvorteil hat, sondern «weil für mich der grösste Vorteil darin besteht, dass ich mit einem Vorsprung ins letzte Rennen gehen kann.» Ihm reicht am 17. März ein 8. Platz, sofern Mayer gewinnt.

Video: SRF

Gegner Mayer scheint die Flinte bereits in Korn geworfen zu haben. «Theoretisch ist es noch möglich, aber im Grunde ist Beat zu gratulieren», sagte er im ORF. «Ich werde nochmals alles versuchen, aber Beat ist einfach ein extrem konstanter Abfahrer. Der wird sich das sicher nicht mehr nehmen lassen.»

Feuz lässt sich davon nicht blenden. «Das sind die Spielereien, die jetzt beginnen. Ich bin kein Mathegenie, aber alles ist noch möglich», wehrte er im ORF voreilige Gratulationen ab.

Historisch erfolgreich

Beat Feuz könnte die kleine Kristallkugel in der Königsdisziplin zum vierten Mal in Folge gewinnen. Das hat vor ihm einzig der Österreicher Franz Klammer geschafft, zwischen 1974 und 1978. Der Neuenburger Didier Cuche gewann die Disziplinenwertung ebenfalls vier Mal, aber nicht in Serie.

Mit Legenden misst sich Feuz auch in einer anderen Statistik. Dank seinem nun 40. Podestplatz in einer Weltcup-Abfahrt liegt er nur noch einen Podestplatz hinter Klammer und dem Zürcher Peter Müller zurück.

Odermatt macht Boden gut

Aus Schweizer Sicht brillierte auch Marco Odermatt. Dem Nidwaldner gewann mit Rang 5 das beste Abfahrts-Resultat im Weltcup. Odermatt verkürzte damit seinen Rückstand im Gesamtweltcup auf den Führenden Alexis Pinturault auf 165 Punkte.

Video: SRF

Sieger Vincent Kriechmayr legte mit Startnummer 1 eine Bestzeit hin, die von keinem anderen mehr unterboten wurde. Der Doppel-Weltmeister von Cortina d'Ampezzo sagte im ORF-Interview mit Augenzwinkern, er habe bestätigen wollen, kein Zufallsweltmeister zu sein. «Wie sagt man so schön: Wenn's laaft, dann laaft's!»

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup Unsere Ski-Stars sind in die Fragenlawine geraten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter