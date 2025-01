Bild: keystone

Gut-Behrami knapp hinter dem Podest, Holdener überzeugt – grosse Abstände in Kranjska Gora

2. Lauf 12.30 Uhr

Lara Gut-Behrami startet verhalten ins neue Jahr, hat das Podest im Riesenslalom von Kranjska Gora aber noch im Blick. Die Tessinerin liegt deutlich hinter der Führenden Sara Hector im 5. Rang.

Der 1. Lauf von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Während die Schwedin Hector auf der eisigen Piste in Slowenien in allen vier Abschnitten die Schnellste war und mit einem Polster von mehr als einer Sekunde auf die ersten Verfolgerinnen Lara Colturi und Thea Louise Stjernesund in den zweiten Lauf geht, büsste Gut-Behrami wie viele andere Topfahrerinnen ohne ersichtlichen Fehler viel Zeit ein. 1,72 Sekunden liegt die Disziplinensiegerin der Vorsaison als Fünfte hinter Hector, 59 respektive 53 Hundertstel trennen sie von Colturi und Stjernesund.

Mit Federica Brignone schied die Topfavoritin durch einen Innenskifehler aus. Zweitbeste Schweizerin ist nach dem halben Pensum Wendy Holdener, die sich mit Startnummer 27 im 10. Rang einreihte und nach dem ersten Top-10-Resultat im Riesenslalom seit mehr als zwei Jahren greift.

Camille Rast, die Führende im Gesamtweltcup, liegt mit gut 2,3 Sekunden Rückstand auf Hector auf Platz 15, Michelle Gisin mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf Platz 23.

Gut-Behrami würde mit dem nächsten Riesenslalom-Sieg als erste Athletin das sogenannte Triple-Double schaffen - mindestens zehn Weltcupsiege in drei verschiedenen Disziplinen. Im bisherigen Saisonverlauf lief es ihr im Riesenslalom indes noch nicht nach Wunsch. In Sölden schied sie aus, in Killington und am Semmering belegte sie die Plätze 13 und 9. (abu/sda)