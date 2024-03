Schweizer Party! Odermatt holt Kugel – Rogentin, Meillard und Boisset feiern Dreifachsieg

Loïc Meillard verlor lediglich drei Hundertstel auf seinen Teamkollegen. Während der Neuenburger bereits zum siebten Mal in dieser Saison auf das Podest stieg, bedeutete Rang 3 für Arnaud Boisset eine Premiere. Noch nie zuvor fuhr der 25-jährige Westschweizer in seiner Karriere im Weltcup unter die ersten drei. Er verlor 15 Hundertstel auf Rogentin. (abu/sda)

Für Stefan Rogentin war es der erste Weltcupsieg seiner Karriere. Im Super-G in Wengen verpasste er diesen vor einem Jahr als Zweiter hinter Aleksander Kilde nur knapp. Nun liess der Schnellste des einzigen Abfahrtstrainings in Saalbach alle Konkurrenten hinter sich, wenn auch nur knapp.

Wie Kriechmayr konnte auch der direkt nach ihm gestartete Odermatt das Schweizer Führungstrio nicht sprengen. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison verpasste er im Super-G den Sprung auf das Podest. Trotzdem strahlte der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Odermatt im Ziel über den Gewinn seiner zweiten kleinen Kristallkugel in dieser Saison.

Fails, so weit das Auge reicht! (Okay, es sind nur 22, aber dafür sind sie sehr lustig)

Überlebende erzählen: So fühlt es sich an, am Berg zu erfrieren

Diese Rollläden zeigen exemplarisch, was in den Bergdörfern gerade schiefläuft

Weil ein Vater durchdrehte: Kanton Waadt sagt für das Wochenende 111 Juniorenspiele ab

Der Vater eines 10-jährigen Fussball-Juniors ist am letzten Wochenende einen Schiedsrichter körperlich angegangen. Die Reaktion ist heftig – und eine Kollektivstrafe.

Kollektivstrafen oder Einzeltäterverfolgung? So lautet die grosse Diskussion um die Fanthematik im Profifussball derzeit. Im Juniorenfussball hat sich nun der Fussballverband Waadt für eine harte Kollektivstrafe entschieden. Am kommenden Wochenende finden keine Spiele der D-Junioren (10 bis 12 Jahre) statt, weil in der Vorwoche ein Vater eines Juniors durchdrehte. Bei einer Partie am Samstag, 16. März griff er bei einer Partie der D-Junioren in Broye den Schiedsrichter tätlich an.