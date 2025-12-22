Meillard in Alta Badia aktuell auf dem dritten Platz – Noel führt nach dem ersten Lauf

Loïc Meillard ist beim Weltcup-Slalom in Alta Badia auf Podestkurs. Als Dritter nach 30 Fahrern des 1. Laufs liegt der Weltmeister nur 26 Hundertstel hinter dem führenden Franzosen Clément Noël.

Die Fahrt von Loic Meillard. Video: SRF

Mit der Startnummer 1 legte Meillard eine Zeit vor, die nur von zwei Konkurrenten unterboten wurde. Neun Hundertstel hinter Noël reihte sich der Norweger Atle McGrath zwischen dem Olympiasieger und dem Weltmeister ein. Hinter Meillard folgen der Österreicher Fabio Gstrein und der Norweger Timon Haugan, der Führende im Slalom-Weltcup. Einen mässigen ersten Lauf zeigte Lucas Pinheiro Braathen welcher auf dem zwölften Platz klassiert ist.

Der 1. Lauf von Clement Noel. Video: SRF

Zweitbester Schweizer ist Tanguy Nef. Der Genfer hielt den Schaden trotz zwei gravierenden Fehlern in Grenzen und belegt mit 89 Hundertsteln Rückstand den 10. Rang.

Nur auf Platz 25 liegt nach 31 Fahrern Daniel Yule, der bei diesen einfachen Bedingungen die Ski zu wenig laufen liess. Er muss noch um die Qualifikation für den zweiten Durchgang zittern. Für Ramon Zenhäusern, Marc Rochat und Luca Aerni ist der Arbeitstag bereits beendet. Sie verpassen den zweiten Durchgang. Dieser beginnt um 13.30 Uhr und kann live mitverfolgt werden. (riz/sda)