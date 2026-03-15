Holdener auf Podestkurs, Rast etwas weiter zurück – Shiffrin führt in Are

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2. Lauf 12.30 Uhr

Mikaela Shiffrin führt beim zweitletzten Slalom der Saison in Are deutlich vor Emma Aicher. Wendy Holdener liegt im 4. Zwischenrang.

Shiffrin zeigte sich in der schwedischen Skistation im ersten Lauf einmal mehr unwiderstehlich. Die Olympiasiegerin ist auf bestem Weg zum achten Sieg im neunten Slalom der Weltcup-Saison.

Hinter der überlegenen Amerikanerin liegt Emma Aicher mit bereits 0,51 Sekunden Rückstand im 2. Zwischenrang. Damit hält die junge Allrounderin aus Deutschland den Druck auf Shiffrin im Gesamtweltcup aufrecht. Aicher muss in den verbleibenden Rennen 120 Punkte aufholen, um sich die grosse Kristallkugel zu sichern.

Wendy Holdener büsste sieben Zehntel auf Shiffrin ein und liegt 13 Hundertstel hinter der Drittplatzierten Österreicherin Katharina Truppe. Camille Rast kam nicht richtig auf Touren. Die Weltmeisterin und Olympia-Zweite aus dem Wallis, die am Samstag im Riesenslalom als Führende im zweiten Lauf ausschied, verlor beinahe 1,3 Sekunden auf die Bestzeit.

Mélanie Meillard und Eliane Christen kamen mit mehr als zwei Sekunden Rückstand ins Ziel. Sie sind in der Entscheidung dabei, während Janine Mächler, Aline Höpli, und Aline Danioth dafür zu langsam waren. Nicole Good und Selina Egloff gehörten zu den Fahrerinnen, die ausschieden.