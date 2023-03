Super-G Männer, Aspen

Marco Odermatt holt sich mit dem Sieg in Aspen auch gleich die Super-G-Kugel. Bild: keystone

Odermatt sichert sich die Super-G-Kugel und holt in Aspen auch den Tagessieg

Marco Odermatt erringt im Super-G in Aspen, Colorado, einen Doppelsieg. Er gewinnt des Rennen und damit auch vorzeitig die Disziplinen-Wertung.

Mehr «Sport»

Odermatt siegte mit fünf Hundertsteln Vorsprung vor dem Deutschen Andreas Sander, der es im Weltcup zum ersten Mal unter die ersten drei schaffte, und 34 Hundertstel vor Aleksander Kilde. Der Norweger hätte Odermatt als Einziger den Gewinn der Super-G-Kugel noch streitig machen können.

Odermatts-Fahrt zur Super-G-Kugel. Video: SRF

Im siebten Weltcup-Super-G des Winters errang Odermatt seinen fünften Sieg, dazu kommen ein 2. und ein 3. Platz. Nur einmal verpasste er in der laufenden Saison in dieser Disziplin das Podium. An der WM in Courchevel hatte er sich mit dem 4. Rang begnügen müssen.

Die Schweizer Super-G-Fahrer überzeugten auch als Team. Loïc Meillard erzielte mit Rang 5 sein zweitbestes Ergebnis in einem Weltcup-Super-G, und Justin Murisier bestätigte mit Platz 8 seine Fortschritte in dieser Disziplin ein weiteres Mal. Gino Caviezel und Niels Hintermann folgen auf den Plätzen 14 und 17. Gilles Roulin belegte Rang 22 und war damit war damit zwei Plätze vor Stefan Rogentin klassiert. Der Bündner tut sich seit Rang 2 im Super-G in Wengen unerwartet schwer.

Neben Odermatt werden auch Rogentin, Murisier, Caviezel und Meillard im Super-G beim Saisonfinale in Soldeu in Andorra dabei sein.

Für eine Überraschung sorgte Nico Gauer. Der Liechtensteiner fuhr mit der Startnummer 53 auf Platz 6 vor und sicherte sich damit seine ersten Weltcup-Punkte überhaupt.

(mom/sda)