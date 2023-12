Im Ziel wusste Lara Gut-Behrami nicht recht, wie sie ihre Fahrt einschätzen soll. Bild: keystone

Gut-Behrami fährt auch beim Speed-Auftakt aufs Podest – Goggia siegt überlegen

Lara Gut-Behrami fährt beim Speed-Auftakt, dem ersten von zwei Super-Gs in St. Moritz aufs Podest. Obwohl sie im untersten Streckenteil viel Zeit verliert, verdrängt sie Mikaela Shiffrin noch vom Podest und wird Dritte. «Ich bin zufrieden mit dem Platz, aber nicht mit der Fahrt», sagt die Tessinerin am Schluss im Ziel. Sie habe das Timing auf den Super-G-Ski noch nicht gefunden und müsse die Ski noch mehr freigeben.

Schneller als Gut-Behrami, die zwei der ersten vier Riesenslaloms des Winters gewonnen und die Top 3 nur einmal verpasst hat, waren bei schwierigen Sicht- und Pistenverhältnissen einzig die Italienerin Sofia Goggia und die Österreicherin Cornelia Hütter. Goggia fuhr dabei in einer eigenen Liga. Ihr Vorsprung auf Hütter beträgt 95 Hundertstel, jener auf Gut-Behrami 1,02 Sekunden. Sechs Hundertstel hinter der Schweizerin belegt Mikaela Shiffrin den 4. Platz.

Zweitbeste Schweizerin ist Corinne Suter im 8. Zwischenrang mit fast zwei Sekunden Rückstand auf Goggia, gefolgt von Joana Hählen (13.), Jasmine Flury (17.), Michelle Gisin (20.) und Delia Durrer (21.). Am Wochenende stehen in St. Moritz zwei weitere Speedrennen auf dem Programm. Auf die Abfahrt vom Samstag folgt am Sonntag ein zweiter Super-G. (abu/sda)