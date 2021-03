Sport

Wintersport

Ski alpin: Die Schweiz enttäuscht im Teamevent erneut



Teamevent in Lenzerheide 1. Norwegen

2. Deutschland

3. Österreich 5. Schweiz

Schweiz enttäuscht im Teamevent erneut – Weltmeister Norwegen holt den Sieg

Norwegen, das in etwas anderer Formation in Cortina d'Ampezzo schon den WM-Titel geholt hatte, gewann den Team-Wettkampf auch beim Weltcup-Finale in Lenzerheide.

Das norwegische Team mit Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss-Solevaag, Kristina Riis-Johannessen und Kristin Lysdahl setzte sich im Final gegen Deutschland durch. Nach dem 2:2-Gleichstand nach Laufsiegen war aufgrund der gefahrenen Zeiten. Bei einem 2:2 ist die Summe der besten Einzelzeiten beider Geschlechter entscheidend.

Den Kampf um den dritten Platz gewann Österreich gegen den WM-Zweiten Schweden ebenfalls nach einem 2:2 nach den vier Fahrten. Damit holt der härteste Schweizer Konkurrent wichtige Punkte hinsichtlich der Nationenwertung bei den Männern. Die kumulierte Nationenwertung ist den Schweizern bereits nicht mehr zu nehmen.

Die Schweizer schieden schon bei seinem ersten Einsatz aus. Das Quartett mit Justin Murisier, Semyel Bissig, Jasmina Suter und Camille Rast scheiterte ebenfalls nach einem 2:2-Unentschieden aufgrund der gefahrenen Zeiten im Viertelfinal an Schweden.

Semyel Bissig: «In einem Teamevent kann es schnell auf beide Seiten kippen. Man kann schnell weiterkommen, man kann schnell rausfliegen. Plötzlich bist du im Final und kannst gewinnen, aber manchmal scheidest du halt aus.»

Video: SRF

So lief der Teamevent:

Die Viertelfinal-Paarungen:

Schweiz – Schweden 2:2, SWE siegt über die Zeit

USA – Norwegen 2:2, NOR siegt über die Zeit

Italien – Deutschland 2:2, GER siegt über die Zeit

Österreich – Slowenien 2:2, AUT siegt über die Zeit



Die Halbfinal-Paarungen:

Schweden – Norwegen 2:2, NOR siegt über die Zeit

Deutschland – Österreich 2:2, GER siegt über die Zeit



Kleiner Final:

Schweden – Österreich 2:2, AUT siegt über die Zeit

Grosser Final:

Norwegen – Deutschland 2:2, NOR siegt über die Zeit



