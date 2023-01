Abfahrt der Frauen, Cortina 1. Ilka Stuhec (SLO 1:04,73.

2. Kajsa Lie (NOR) +0,26.

3. Elena Curtoni (ITA) +0,34.

4. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,35.

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,35.

6. Priska Nufer (SUI) +0,37.

7. Mikaela Shiffrin (USA) +0,39.

… 10. Michelle Gisin (SUI) +0,64.

18. Jasmine Flury (SUI) +0,98.

20. Stephanie Jenal (SUI) +1,20.

23. Delia Durrer (SUI) +1,24.

25. Joana Hählen (SUI) +1,40.

26. Janine Schmitt (SUI) +1,43.

Out: Nina Ortlieb (AUT), Sofia Goggia (ITA).

Lange sah es nach einem Podestplatz aus, dann wurde Gut-Behrami aber noch auf Platz 4 verdrängt. Bild: keystone

Gut-Behrami und Nufer verpassen Podest knapp – Stuhec siegt vor überraschender Lie

Vier Jahre und einen Monat nach ihrem letzten Weltcupsieg steht Ilka Stuhec kurz davor, wieder zuoberst auf dem Siegertreppechen zu stehen. Die 32-jährige Slowenin gewinnt die zweite Abfahrt in Cortina d’Ampezzo vor der Norwegerin Kajsa Lie und der Italienerin Elena Curtoni.

Die Fahrt von Ilka Stuhec. Video: SRF

Lara Gut-Behrami verpasste als Vierte ihren 71. Podestplatz um eine Hundertstelsekunde. Hinter der Tessinerin, die ihr bestes Abfahrtsresultat in dieser Saison realisierte, schlugen sich in Abwesenheit der nach dem Sturz am Freitag pausierenden Corinne Suter weitere Schweizerinnen ansprechend.

Priska Nufer wurde Sechste, bloss drei Hundertstel fehlten ihr zum zweiten Karriere-Podestplatz. Michelle Gisin schaffte es zum vierten Mal in dieser Saison in die Top 10, und mit Jasmine Flury (18.), Stephanie Jenal (20.), Delia Durrer (23.), Joana Hählen (25.) und Janine Schmitt (26.) klassierten sich fünf weitere Schweizerinnen in den ersten 30. Für die 22-jährige Sarganserländerin Schmitt waren es im zweiten Weltcuprennen die ersten Punkte.

Nur wenige Hundertstel fehlten Lara Gut-Behrami zum Podestplatz. Video: SRF

Sofia Goggia, die Vortagessiegerin und Seriensiegerin in der Abfahrt, schied aus. Die Italienerin stürzte, blieb aber von schweren Verletzungen verschont.

Wegen Windböen vor allem im oberen Streckenbereich fand das Rennen vom Reservestart aus statt. Die zweite Abfahrt war damit rund 30 Sekunden weniger lang als die erste am Vortag, die Goggia für sich entschieden hatte.

Goggias Sturz. Video: SRF

Für die zweifache Weltmeisterin Stuhec, 2016/17 Zweite im Gesamtweltcup und Disziplinensiegerin in der Abfahrt, ist es der zehnte Weltcupsieg. Zwei Kreuzbandrisse, erlitten im Oktober 2017 und Februar 2019, warfen die Slowenin in den letzten Jahren zurück.

(nih/sda)