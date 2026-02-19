Sechs tschechische Spieler bejubeln den Treffer von Ondrej Palat. Bild: keystone

Dieser krasse Fehlentscheid führte fast zum vorzeitigen Kanada-Out

Was wäre das für ein Skandal gewesen, hätte Kanada die Partie gegen Tschechien verloren? Beim 3:2-Führungstreffer der Tschechen stand über längere Zeit ein Spieler zu viel auf dem Eis.

Der Viertelfinal-Tag im olympischen Eishockeyturnier sorgte für viel Drama, gleich drei der vier Partien endeten erst in der Verlängerung. Darunter auch das Spiel der Schweizer Nati, welche auf dramatische Art und Weise ausschied.

Mindestens so spannend wie das Spiel der Schweizer war die Affiche zwischen Kanada und Tschechien. Die Nordamerikaner gingen als ganz klarer Favorit in die Partie. Auch weil sie bereits in der Gruppenphase gleich mit 5:0 gegen Tschechien gewinnen konnten.

Im K.-o.-Spiel taten sich die kanadischen Superstars aber schwerer als gedacht und lagen nach dem ersten Drittel sogar in Rückstand. Im zweiten Abschnitt kam es noch schlimmer für die Ahornblätter, als Captain Sidney Crosby verletzt ausfiel. Wenigstens konnten die Kanadier durch Nathan MacKinnon ausgleichen.

Im dritten Abschnitt kam es dann zu einer Szene, welche bei einer kanadischen Niederlage wohl noch für viel mehr Diskussionen gesorgt hätte. Als die Tschechen weniger als acht Minuten vor dem Ende wieder in Führung gingen, standen über eine längere Zeit sechs tschechische Feldspieler auf dem Eis. Weder den Schiedsrichtern noch den Linienrichtern ist dies aber aufgefallen. Der Treffer von Ondrej Palat zählte und Kanada stand vor dem Aus.

Klar zu sehen, dass sechs Tschechen auf dem Eis standen. Video: SRF

Weil die Nordamerikaner dreieinhalb Minuten vor dem Ende durch Nick Suzuki noch den Ausgleich erzielen konnten und in der Verlängerung in der zweiten Minute nach einem herrlichen Solo von Mitch Marner doch noch das Halbfinal-Ticket lösten, dürfte sie dieser krasse Fehlentscheid nicht weiter stören.

Kaum vorstellbar, wie gross die Kritik gewesen wäre, hätte dieser Treffer zum frühzeitigen Out der Kanadier geführt. Im kommmenden Halbfinal treffen die Kanadier am Freitag um 16.40 Uhr auf Schweiz-Bezwinger Finnland. (riz)