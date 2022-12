Ski-Weltcup: Odermatts Podestserie reisst – Kilde wieder an der Spitze

An Alexander Kilder führt in Gröden einmal mehr kein Weg vorbei. Bild: keystone

Odermatts Podestserie reisst – Kilde einmal mehr an der Spitze

Nach sieben Top-3-Platzierungen seit Saisonbeginn findet Marco Odermatts Podestserie in der zweiten Abfahrt in Val Gardena ihr Ende. Bei Aleksander Kildes 17. Weltcupsieg wird der Nidwaldner Siebter.

Die Fahrt von Kilde. Video: SRF

Aleksander Kilde glückt in der zweiten Abfahrt in Val Gardena die Revanche. Der Norweger, am Donnerstag auf verkürzter Strecke nur Fünfter, gewinnt vom Originalstart vor dem 41-jährigen Franzosen Johan Clarey (0,35 Sekunden zurück) und dem im Weltcup erstmals auf dem Podest stehenden Italiener Mattia Casse (0,42 zurück).

Einmal mehr bester Schweizer Abfahrer war Marco Odermatt. Als Siebter verlor der Nidwaldner, der zwei Tage zuvor Zweiter geworden war, fast eine Sekunde auf den nun 17-fachen Weltcupsieger Kilde. Zugleich blieb Odermatt in seinem achten Saisonrennen erstmals ohne Top-3-Platzierung.

Die Fahrt von Odermatt. Video: SRF

Zweitbester Schweizer war überraschend Urs Kryenbühl. Der Schwyzer preschte mit Startnummer 46 in den 14. Rang vor und erreichte sein bestes Ergebnis seit fast zwei Jahren.

Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz wurde mit eineinhalb Sekunden Rückstand nur 18. Niels Hintermann, im Vorjahr auf der Saslong als Dritter mit seinem ersten Abfahrts-Podestplatz, schied aus. (sda)