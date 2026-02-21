bedeckt, wenig Regen
Olympia: Silber fürs Schweizer Mixed-Aerials-Team Roth, Werner, Kozomara

epa12764520 (L-R) Silver medalists Noe Roth, Pirmin Werner, and Lina Kozomara of Team Switzerland celebrate after the Mixed Team Aerials Finals of the Freestyle Skiing competitions at the Milano Corti ...
Noé Roth (links) gewinnt seine zweite Silbermedaille, gemeinsam mit Pirmin Werner und Lina Kozomara.Bild: keystone

Full-Full-Medal! Das Schweizer Aerials-Mixed-Team gewinnt Silber

Das Schweizer Aerials-Trio mit Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner belegt im Mixed-Team-Wettbewerb den sensationellen 2. Platz. Damit gelingt nach WM-Bronze vor einem Jahr der zweite Exploit. Gold geht an die USA.
21.02.2026, 12:3021.02.2026, 13:39

Besonders die Schweizer Männer zeigten im zweiten Finaldurchgang Nerven aus Stahl. Nach einem Sturz von Lina Kozomara mussten Werner und Roth liefern. Und das taten sie auch: Werner zeigte fünf Schrauben, Roth tat es ihm wenig später gleich – beide standen ihre Sprünge souverän.

Der finale Sprung von Noé Roth.Video: SRF

Da die Mitfavoriten aus China im zweiten Finaldurchgang überraschend nicht zu 100 Prozent ablieferten, resultierte für die Schweiz am Ende Silber. Australien landete im Final der Top-4 auf dem undankbaren letzten Platz.

Für Roth ist es nach Silber am Freitag die zweite Medaille, für Werner und Kozomara ist es das erste olympische Edelmetall. Und das, obwohl die Qualifikation für den zweiten Finaldurchgang für die Schweiz zur Zitterpartie geworden war. Kozomara konnte ihren Sprung nicht stehen und nach einer soliden Leistung von Werner war Roth gefragt.

Dieser lieferte ab und zeigte als einziger Athlet im ersten Finaldurchgang fünf Schrauben. Deswegen, und weil Kanada und die Ukraine patzten, qualifizierte sich die Schweiz für den zweiten Finaldurchgang der besten Vier. (ram/sda)

