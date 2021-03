Sport

Wintersport

Ski Alpin: Robinson gewinnt in Lenzerheide, Gisin auf Rang 5



Riesenslalom der Frauen, Lenzerheide 1. Alice Robinson (NZL) 2:19,48

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,28

3. Meta Hrovat (SLO) +0,48 ...

5. Michelle Gisin (SUI) +1,31

7. Marta Bassino (ITA) +1,45

11. Petra Vlhova (SVK) +2,88

14. Corinne Suter (SUI) +4,77 Out: Lara Gut-Behrami (SUI)

Bild: keystone

Robinson siegt vor Shiffrin – Bassino erhält die kleine Kugel – Gut-Behrami verzichtet

Alice Robinson siegt im letzten Frauen-Weltcup-Rennen des Winters. Die Neuseeländerin gewinnt den Riesenslalom in Lenzerheide vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Slowenin Meta Hrovat.

«Mit dem ersten Lauf war ich überhaupt nicht glücklich. Deshalb wollte ich im Zweiten nochmals alles geben. Es hat sich nicht besonders angefühlt, aber das ist manchmal so.»

Robinson hatte nach dem ersten Durchgang an 4. Stelle gelegen, 77 Hundertstel hatte ihr Rückstand auf die führende Shiffrin betragen. Im zweiten Lauf fuhr die 19-Jährige aber entfesselt, fuhr klare Bestzeit und zu ihrem dritten Sieg im Weltcup.

Video: SRF

Im Oktober 2019 hatte Robinson den Riesenslalom in Sölden gewonnen, im Februar 2020 jenen in Kranjska Gora. Ihre sehr gute Spätform stellte sie schon zwei Wochen vor ihrem Sieg in Lenzerheide unter Beweis. Im Riesenslalom in Jasna in der Slowakei wurde sie hinter Lokalmatadorin und Gesamtweltcup-Siegerin Petra Vlhova Zweite.

«Es ist unglaublich, es ist fantastisch, es ist extrem emotional.»

In Lenzerheide wurde Vlhova Elfte, die schon zuvor als Gewinnerin der Riesenslalom-Wertung feststehende Marta Bassino Siebte.

«Ich habe nochmals alles herausgeholt, was ging. Es war nicht einfach, aber extrem schön. Es war eine fast perfekte Riesenslalom-Saison. Das Ziel war es, in dieser Disziplin Fortschritte zu machen. Doch wie gut mir das gelang, das hätte ich nie erwartet.»

Video: SRF

Michelle Gisin beendete eine Saison mit herausragenden Ergebnissen mit einem 5. Rang. Zu den 15 Fahrerinnen, die beim Finale Weltcup-Punkte erhalten, gehörte auch Corinne Suter. Die Schwyzerin belegte den 14. Platz.

«Die Richtung im Riesenslalom stimmt. Der zweite Lauf ging etwas einfacher, auch dank der Piste. Die Punkte bringen mir eine etwas bessere Ausgangslage. Ich denke, ich konnte in dieser Saison einige Fortschritte machen.»

Der erste Lauf:

Verwirrend war der Auftritt von Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin brach ihren im dritten Tor ohne einen ersichtlichen Grund ab. Mittlerweile ist klar, warum Gut-Behrami dies tat. Wie der Schweizer Verband mitteilt, habe der Fahrerin nach der langen Saison die Spannung und Energie gefehlt. Weil sie keine Verletzung riskieren wollte, verzichtete sie kurz nach dem Start auf den Lauf.

Video: SRF

Laut dem Swiss-Ski-Medienbetreuer ist der Grund für die Aufgabe von Lara Gut-Behrami weder eine Verletzung, noch ein Protest, noch ein Materialproblem. Sie habe schlicht nicht genügend Energie gehabt und nicht noch eine Verletzung riskieren wollen. @srfsport #fisalpine — Marco Felder (@marco_felder) March 21, 2021

Nach dem Kurzauftritt machten diverse Theorien über die Gründe die Runde. Ob eine Verletzung vorliegt oder ob der Abschwinger eine Protestaktion war, wurde spekuliert. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup Unsere Ski-Stars sind in die Fragenlawine geraten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter