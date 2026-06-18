Auch beim zweiten Auftritt des Rekordweltmeisters muss Neymar zuschauen. Über seine Genesung berichten die Brasilianer dennoch positiv. Der angeschlagene Neymar wird der brasilianischen Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen. Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit. Die Seleção kam zum Auftakt nicht über ein 1:1 gegen Marokko hinaus. Gegen Aussenseiter Haiti ist sie am Samstag aber klar favorisiert.Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten und bekam überraschend dennoch ein Aufgebot von Carlo Ancelotti. Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der frühere Weltklasse-Stürmer befinde sich in der «letzten Phase seiner Genesung», teilten die Brasilianer mit. (riz/sda/dpa)