Sport
YB

Giorgio Contini bei YB entlassen – dies nach dem Unentshcieden gegen GC

epa12476669 Head coach Giorgio Contini of Young Boys looks on prior to the Europa League league phase match between BSC Young Boys and PFC Ludogorets Razgrad in Bern, Switzerland, 23 October 23 2025. ...
Giorgio Contini und die Berner Young Boys gehen getrennte Wege.Bild: keystone

Knall bei den Young Boys: Trainer Giorgio Contini per sofort freigestellt

Die vierte Trainerentlassung in der laufenden Super-League-Saison ist Tatsache. Giorgio Contini wird bei den Young Boys per sofort freigestellt.
31.10.2025, 12:2631.10.2025, 12:55

Giorgio Contini ist nicht mehr länger Trainer der Young Boys. Der Berner Klub stellt den 51-Jährigen einen Tag dem 3:3 gegen die Grasshoppers mit sofortiger Wirkung frei.

Contini übernahm im vergangenen Dezember das Traineramt bei YB und opferte dafür seinen Job als Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. In der Folge führte er die Berner in die Championship Group und qualifizierte sich mit ihnen für die Europa League. Doch in den letzten Wochen liess das Team die Konstanz wieder vermissen.

In dieser Saison etwa scheiterte YB im Cup bereits in der 2. Runde am unterklassigen FC Aarau. In der Meisterschaft holten die Berner aus den letzten vier Runden nur vier Punkte. Nur auf Platz 5 stehend und den eigenen Ansprüchen hinterherhinkend, ziehen die Young Boys nun die Reissleine.

In der offiziellen Mitteilung schreiben die Berner: «Die grossen Leistungsschwankungen der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten sowie die fehlende sportliche Entwicklung liessen den Entscheid reifen, dass es auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls braucht.»

Contini selbst sagt zu seiner Entlassung: «Natürlich tut es sehr weh, dass es zur Trennung kommt. Ich bin überzeugt, dass die hohen Ziele mit YB zu erreichen sind. Leider ist es nicht gelungen, das Potenzial der Mannschaft in jedem Spiel auf den Platz zu bringen. Es ist mir ein Anliegen, mich bei allen, die mich in meiner Zeit bei YB unterstützt haben, herzlich zu bedanken.»

Wer am Sonntag das Team beim Heimspiel gegen Basel betreut, soll «raschestmöglich» entschieden werden. In der laufenden Saison ist es bereits die vierte Trainerentlassung in der Super League. In der letzten Woche traf es Mitchell van der Gaag beim FC Zürich und Schlusslicht Winterthur entliess Uli Forte. Die erste Entlassung wurde schon zu Beginn der neuen Spielzeit vollzogen, als Thomas Häberli bei Servette nach zwei Runden freigestellt wurde. (riz/sda)

Fast nur Thuner und Basler im Team der Runde – der Beste ist aber ein Hopper
