Giorgio Contini und die Berner Young Boys gehen getrennte Wege. Bild: keystone

Meistertrainer Seoane kehrt zurück: YB wirft Contini raus

Nach weniger als einem Jahr als Trainer der Young Boys wird Giorgio Contini freigestellt. Der Trainer muss gehen, weil die Konstanz in dieser Saison fehlt. Gerardo Seoane übernimmt für den 51-Jährigen und kehrt in das Wankdorf zurück.

Giorgio Contini ist nicht mehr länger Trainer der Young Boys. Der Berner Klub stellt den 51-Jährigen einen Tag dem 3:3 gegen die Grasshoppers mit sofortiger Wirkung frei.

Contini übernahm im vergangenen Dezember das Traineramt bei YB und opferte dafür seinen Job als Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. In der Folge führte er die Berner in die Championship Group und qualifizierte sich mit ihnen für die Europa League. Doch in den letzten Wochen liess das Team die Konstanz wieder vermissen.

In dieser Saison etwa scheiterte YB im Cup bereits in der 2. Runde am unterklassigen FC Aarau. In der Meisterschaft holten die Berner aus den letzten vier Runden nur vier Punkte. Nur auf Platz 5 stehend und den eigenen Ansprüchen hinterherhinkend, ziehen die Young Boys nun die Reissleine.

In der offiziellen Mitteilung schreiben die Berner: «Die grossen Leistungsschwankungen der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten sowie die fehlende sportliche Entwicklung liessen den Entscheid reifen, dass es auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls braucht.»

Der Zeitpunkt kommt etwas überraschend. So hatte Spycher vor der Länderspielpause im Oktober gegenüber «Blick» noch gesagt: «Wir wollen mit Giorgio da rauskommen.» Auch die Ausbeute war mit sieben Punkten aus den letzten drei Pflichtpielen ansprechend, wobei die Leistungen gleichwohl schwankend waren. Darum musste der zunächst als Retter gefeierte Contini nun doch wieder weg.

Contini selbst sagt zu seiner Entlassung: «Natürlich tut es sehr weh, dass es zur Trennung kommt. Ich bin überzeugt, dass die hohen Ziele mit YB zu erreichen sind. Leider ist es nicht gelungen, das Potenzial der Mannschaft in jedem Spiel auf den Platz zu bringen. Es ist mir ein Anliegen, mich bei allen, die mich in meiner Zeit bei YB unterstützt haben, herzlich zu bedanken.»

Seoane kehrt zu den Young Boys zurück

Im Wankdorf kommt es zu einer Rückkehr. Wenige Stunden nach der Entlassung von Contini wurde bekannt, dass Gerardo Seoane in Zukunft wieder bei den Young Boys an der Seitenlinie stehen wird.

Seoane hatte den Klub zwischen 2018 und 2021 betreut und dabei vier Titel gewonnen. Danach wechselte der Luzerner in die Bundesliga, in der er zunächst Trainer bei Bayer Leverkusen und zuletzt bei Borussia Mönchengladbach war. Bei YB unterschreibt der 47-Jährige einen bis 2028 gültigen Vertrag. Erst vor einigen Wochen wurde Seoane bei Borussia Mönchengladbach entlassen.

Zu seiner Rückkehr sagt Seoane: «YB ist für mich ein ganz spezieller Klub. Nach den sehr erfolgreichen Zeiten zwischen 2018 und 2021 ist der Kontakt zu vielen Menschen im Verein nie abgeklungen. Und als sich die Möglichkeit ergab, zu YB zurückzukehren, löste dies bei mir positive Emotionen aus. Es wartet nun eine ganz neue Aufgabe auf uns, die vor allem mit viel Arbeit verbunden sein wird.»

In der laufenden Saison ist es bereits die vierte Trainerentlassung in der Super League. In der letzten Woche traf es Mitchell van der Gaag beim FC Zürich und Schlusslicht Winterthur entliess Uli Forte. Die erste Entlassung wurde schon zu Beginn der neuen Spielzeit vollzogen, als Thomas Häberli bei Servette nach zwei Runden freigestellt wurde. (riz/sda)