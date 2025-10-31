wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Sport
YB

Giorgio Contini bei YB entlassen – Seoane ist der Nachfolger

epa12476669 Head coach Giorgio Contini of Young Boys looks on prior to the Europa League league phase match between BSC Young Boys and PFC Ludogorets Razgrad in Bern, Switzerland, 23 October 23 2025. ...
Giorgio Contini und die Berner Young Boys gehen getrennte Wege.Bild: keystone

Meistertrainer Seoane kehrt zurück: YB wirft Contini raus

Nach weniger als einem Jahr als Trainer der Young Boys wird Giorgio Contini freigestellt. Der Trainer muss gehen, weil die Konstanz in dieser Saison fehlt. Gerardo Seoane übernimmt für den 51-Jährigen und kehrt in das Wankdorf zurück.
31.10.2025, 12:2631.10.2025, 14:20

Giorgio Contini ist nicht mehr länger Trainer der Young Boys. Der Berner Klub stellt den 51-Jährigen einen Tag dem 3:3 gegen die Grasshoppers mit sofortiger Wirkung frei.

Contini übernahm im vergangenen Dezember das Traineramt bei YB und opferte dafür seinen Job als Co-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. In der Folge führte er die Berner in die Championship Group und qualifizierte sich mit ihnen für die Europa League. Doch in den letzten Wochen liess das Team die Konstanz wieder vermissen.

In dieser Saison etwa scheiterte YB im Cup bereits in der 2. Runde am unterklassigen FC Aarau. In der Meisterschaft holten die Berner aus den letzten vier Runden nur vier Punkte. Nur auf Platz 5 stehend und den eigenen Ansprüchen hinterherhinkend, ziehen die Young Boys nun die Reissleine.

In der offiziellen Mitteilung schreiben die Berner: «Die grossen Leistungsschwankungen der Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten sowie die fehlende sportliche Entwicklung liessen den Entscheid reifen, dass es auf der Position des Cheftrainers einen neuen Impuls braucht.»

Der Zeitpunkt kommt etwas überraschend. So hatte Spycher vor der Länderspielpause im Oktober gegenüber «Blick» noch gesagt: «Wir wollen mit Giorgio da rauskommen.» Auch die Ausbeute war mit sieben Punkten aus den letzten drei Pflichtpielen ansprechend, wobei die Leistungen gleichwohl schwankend waren. Darum musste der zunächst als Retter gefeierte Contini nun doch wieder weg.

Contini selbst sagt zu seiner Entlassung: «Natürlich tut es sehr weh, dass es zur Trennung kommt. Ich bin überzeugt, dass die hohen Ziele mit YB zu erreichen sind. Leider ist es nicht gelungen, das Potenzial der Mannschaft in jedem Spiel auf den Platz zu bringen. Es ist mir ein Anliegen, mich bei allen, die mich in meiner Zeit bei YB unterstützt haben, herzlich zu bedanken.»

Seoane kehrt zu den Young Boys zurück

Im Wankdorf kommt es zu einer Rückkehr. Wenige Stunden nach der Entlassung von Contini wurde bekannt, dass Gerardo Seoane in Zukunft wieder bei den Young Boys an der Seitenlinie stehen wird.

Seoane hatte den Klub zwischen 2018 und 2021 betreut und dabei vier Titel gewonnen. Danach wechselte der Luzerner in die Bundesliga, in der er zunächst Trainer bei Bayer Leverkusen und zuletzt bei Borussia Mönchengladbach war. Bei YB unterschreibt der 47-Jährige einen bis 2028 gültigen Vertrag. Erst vor einigen Wochen wurde Seoane bei Borussia Mönchengladbach entlassen.

Zu seiner Rückkehr sagt Seoane: «YB ist für mich ein ganz spezieller Klub. Nach den sehr erfolgreichen Zeiten zwischen 2018 und 2021 ist der Kontakt zu vielen Menschen im Verein nie abgeklungen. Und als sich die Möglichkeit ergab, zu YB zurückzukehren, löste dies bei mir positive Emotionen aus. Es wartet nun eine ganz neue Aufgabe auf uns, die vor allem mit viel Arbeit verbunden sein wird.»

In der laufenden Saison ist es bereits die vierte Trainerentlassung in der Super League. In der letzten Woche traf es Mitchell van der Gaag beim FC Zürich und Schlusslicht Winterthur entliess Uli Forte. Die erste Entlassung wurde schon zu Beginn der neuen Spielzeit vollzogen, als Thomas Häberli bei Servette nach zwei Runden freigestellt wurde. (riz/sda)

Fast nur Thuner und Basler im Team der Runde – der Beste ist aber ein Hopper
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die YB-Trainer in diesem Jahrtausend
1 / 21
Die YB-Trainer in diesem Jahrtausend
Nicht jeder Übungsleiter erhielt bei YB Kultstatus wie Adi Hütter, der als «Trainergott» verehrt wird. Die Trainer seit dem Jahr 2000.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
36 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
P.Rediger
31.10.2025 12:32registriert März 2018
So viel zu "Wir wollen mit Giorgo zusammen aus der Krise kommen."
519
Melden
Zum Kommentar
avatar
Phallumegaly
31.10.2025 13:13registriert Mai 2017
Wie lange dauert es wohl noch bis sie bei YB merken, dass nicht der Trainer das Problem war, sondern ihre Kaderplanung…und somit die Herren Spycher, Chapuisat etc.?
3713
Melden
Zum Kommentar
avatar
Arnibald
31.10.2025 12:35registriert April 2020
Seoane ist auf dem Weg...
214
Melden
Zum Kommentar
36
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
3
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
4
SCB länger ohne Kreis und Müller +++ Basel will Final der Women's Champions League
5
So viel Blut, dass man es aus dem All sieht – was im Sudan geschieht
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
Walter Frey wird in erster Linie als Gründer und Präsident der ZSC Lions wahrgenommen. Tatsächlich hat er unser gesamtes Hockey verändert und modernisiert. Er ist einer der ganz grossen Visionäre des Schweizer Sportes.
Walter Frey (82) übergibt sein Amt als Präsident der ZSC Lions an seinen Sohn Lorenz Frey-Hilti (35) und wird Ehrenpräsident. Er hat nicht nur das Stadtzürcher Hockey in eine neue Ära geführt.
Zur Story