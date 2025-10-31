wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Super League Team der Runde: Asp Jensen ist der Beste

Jonathan Asp Jensen (GC) jubelt nach seinem Tor zum 3:2 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich, GC, und den BSC Young Boys, YB, am Donnerstag, 30. ...
Jonathan Asp Jensen ist der beste Spieler der vergangenen Super-League-Runde. Bild: keystone

Fast nur Thuner und Basler im Team der Runde – der Beste ist aber ein Hopper

Zum bereits zweiten Mal in dieser Saison ist Jonathan Asp Jensen der beste Spieler der Runde. Ansonsten schafft es nur noch ein Akteur in die beste Elf, welcher nicht von Basel oder Thun ist.
31.10.2025, 09:5731.10.2025, 09:57
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Der FC Thun dominiert nicht nur die Super League in der Tabelle, sondern auch im Team der Runde. Gegen Schlusslicht Winterthur konnten sich die Berner Oberländer trotz langer Unterzahl mit 3:0 durchsetzen. Gleich fünf Akteure des Aufsteigers sind im Team der Runde vertreten. Auch Meister Basel wird nach dem Sieg im Klassiker gegen Zürich mit vier Nominierungen belohnt, natürlich darf Xherdan Shaqiri dabei nicht fehlen. Der ehemalige Nationalspieler ist zum vierten Mal dabei.

Das Team der Runde präsentiert watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta. Es wird rein auf Grundlage statistischer Werte erstellt:

Team der Runde 11 Super League
grafik: sofascore

Der Spieler der Runde

Der beste Spieler der Runde kommt weder von Thun noch von Basel. Jonathan Asp Jensen war mit drei Torbeteiligungen (ein Tor und zwei Assists) die grosse Figur beim 3:3-Unentschieden zwischen GC und YB.

Jonathan Asp Jensen gegen YB
grafik: sofascore

Bereits zum zweiten Mal (am 6. Spieltag war er schon der Beste) erhält die Bayern-Leihgabe der Hoppers in dieser Saison diese Auszeichnung. Für den Dänen dürfte das nur ein kleiner Trost sein, da es schlussendlich trotz zweimaliger Führung nicht zum Sieg gegen die Young Boys reichte. In der Skorerliste ist Asp Jensen nun auf Platz zwei klassiert. Einzig Shaqiri konnte in der laufenden Spielzeit noch mehr Skorerpunkte sammeln.

Der zweite Akteur, welcher nicht zu Basel oder Thun gehört, ist Luganos Hicham Mahou. Mit einem absoluten Hammer legte er den Grundstein zum 2:0-Sieg der Tessiner gegen Luzern und sicherte sich so seine erste Nominierung in dieser Saison.

Hicham Mahou gegen Luzern
Bild: sofascore

Mit Lucien Dähler vom FC Thun und FCB-Flügel Bénie Traoré schaffen es zwei weitere Neulinge in das Team der Runde. Für die weiteren vier Thuner (Leonardo Bertone, Marko Bürki, Jan Bamert und Nils Reichmuth) und die zwei Basler (Dominik Schmid und Marwin Hitz) ist es jeweils die zweite Nominierung.

Kein Spieler von der Partie Sion – St.Gallen und Lausanne – Servette schaffte es am 11. Spieltag in die statistisch gesehen beste Elf. Bereits am Wochenende geht es in der Super League weiter. Das grosse Highlight wird der Kracher zwischen den Young Boys und Meister Basel (Sonntag, 16.30 Uhr) sein.

Das vorherige Team der Runde:

Lausanne und St.Gallen dominieren – auch das Team der Runde in der Super League
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 12
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore / sofascore
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
4
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
5
Wird dieser Mann der nächste britische Premierminister?
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Neuer Name für Luzerns Stadion bekannt +++ Golubic im Halbfinal
«How a Bee stung a Bear» – Ali sticht Foreman im «Rumble in the Jungle»
30. Oktober 1974: In einem der grössten Kämpfe der Boxgeschichte besiegt Muhammad Ali George Foreman und holt sich damit den Titel des Schwergewichts-Champions zurück. Mit einem Sieg des «Grössten» hat zuvor aber niemand gerechnet.
Die «New York Times» bringt es auf den Punkt: «How a Bee stung a Bear.» Wie ein Bär von einer Biene gestochen wurde. Es ist einer der bizarrsten, verrücktesten Boxkämpfe aller Zeiten. Muhammad Ali (34) fordert am 30. Oktober 1974 George Foreman (25) um die Krone im Schwergewicht heraus.
Zur Story