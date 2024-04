Video: watson

In Hamburg gibt's jetzt die Formel-1-Rennstrecke aus Monaco in Miniatur

Mehr «Videos»

Man muss kein Motorsport-Fan sein, um an Monaco zu denken, wenn jemand «Formel 1» sagt. Das Miniatur Wunderland in Hamburg hat sich diese Assoziation als Vorbild genommen und an der Umsetzung und dem Bau von einem Mini-Monaco und der dazugehörigen Formel 1-Rennstrecke des Grand Prix gearbeitet. Ganze elf Jahre wurde entwickelt und programmiert, um die Vision von schnellen Sportwagen, dröhnenden Motoren und glamourösem F1-Flair im kleinen Monaco möglich zu machen.



Viel Liebe floss dabei in die detaillierte Ausarbeitung der Bauwerke. Unbedingt mit dabei sein müssen natürlich der Yachthafen der Reichen und berühmte Gebäude wie der Fürstenpalast, das Casino, die Kathedrale oder das Ozeaneum (wo sich sogar Bewegung in den Pools findet!).



Und so sieht Formel-1 in Mini-Monaco aus:

Video: watson

Das Fürstentum Monaco ist mit rund zwei Quadratkilometern Fläche ein recht kleines Land. Die Crew des Miniatur Wunderlands hat es geschafft, das Land noch kleiner darzustellen. Seit dem 26. April kann man nun das Mini-Monaco auf 36 Quadratmetern bestaunen.

(aki)

Noch mehr «Auto» gibts hier: