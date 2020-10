Videos

Bachelor

Bachelor: Die Ladys treffen erstmals auf Alan Wey – das kam dabei raus



Video: watson/nico franzoni

O! M! G! Die «Ladys» gehen crazy! Das hast du gestern beim «Bachelor» verpasst

Der Schweizer Bachelor startete am Montagabend auf 3+ in die neunte Staffel. Dieses Mal kämpfen 17 Ladys um Bachelor Alan Wey. In der ersten Folge trafen Begehrter und Begehrende das erste Mal aufeinander. Erst wurde gekreischt, dann gelacht und schliesslich auch noch gestrippt.

Zwei Ladys haben dabei einen besonderen Eindruck auf Wey hinterlassen und durften sogleich auf ein Doppeldate. Mit dem Helikopter erkundeten sie die Küsten Portugals. Für eine Kandidatin bedeutete die erste Rosennacht auch gleich das Ende. Wer bereits bleibenden Eindruck hinterlassen hat und wer schon wieder die Heimreise antreten musste, erfährst du im Highlight-Video.

Wer hat bei dir am meisten – oder am wenigsten – gepunktet? Sag es uns in den Kommentaren! Falls du nochmals eine Einführung zu allen Kandidatinnen brauchst, hier werden sie vorgestellt:

