Bachelorette 2021: So spektakulär war die erste Folge



Video: watson/jara helmi, lea bloch

Bachelorette schauen: Ein Drama in 5 Akten (wir gaben uns wirklich Mühe 🥴)

Endlich ist es wieder so weit: Die «Bachelorette» geht in die nächste Staffel, und wir haben das Vergnügen, wöchentlich die Sendung schauen zu dürfen. Film ab!

Man nehme die neue «Bachelorette», Dina; eine tierliebende, 29-jährige Bernerin, 21 kämpferische Jungs, zwei motivierte watson-Redaktorinnen und Prosecco und schon hat man das perfekte Fiasko.

Denn bereits die erste Folge bot alles, was eine unterhaltsame Reality-Show braucht; Hasen, Teddybären und ... Ja, was denn nochmal? Schaut am besten selbst:

