Video: watson/lucas zollinger

Rekord: In Bern entstand gestern das grösste vegane Gebäck der Welt

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

Am Samstag wurde der Berner Waisenhausplatz in eine riesige Freiluft-Backstube verwandelt. Die vegane Bäckerei «BakeryBakery» nutzte ihn nämlich, um einen Weltrekord-Versuch zu starten. So sah das aus:

Video: watson/lucas zollinger

Rund zehn Stunden war das vegane Monster-Gebäck im Ofen – respektive lief durch drei aneinander gereihte Durchlauföfen. Von Hand verzierten es dann noch unzählige Helferinnen und Helfer mit Haselnusssplittern und flüssiger Schokolade, um es zu einem echten Pain au Chocolat zu machen, bevor es am Abend vor einer offiziellen Jury von «Guiness World Records» gewogen wurde. Dazu wurden die Tische, auf dem es lag, von einem Gabelstapler angehoben. Um den Weltrekord zu ergattern, musste das Gebäck mindestens 200 Kilogramm auf die Waage bringen – und das tat es. 263 Kilogramm waren es sogar, verteilt auf eine Länge von 22,75 Metern.

PR-Stunt mit gutem Zweck

Den Weltrekordversuch startete die Bäckerei-Kette «BakeryBakery» mit Standorten in Zürich, Bern und Basel, um ihre aktuelles Crowdinvest zu bewerben. Die ganze Aktion war aber nicht nur ein reiner PR-Stunt. Nach der offiziellen Weltrekord-Anerkennung durch die «Guinness»-Jury wurde das gesamte Pain au Chocolat restlos an die Anwesenden vor Ort und an Hilfsorganisationen verteilt, sodass kein Foodwaste entstand.

Andere Rekorde:

Leinen los für die «Icon of the Seas» – das musst du zum grössten Kreuzfahrtschiff wissen

Video: watson/Lucas Zollinger

Mit 104 Jahren: Diese US-Rentnerin ist die älteste Skydiverin der Welt

Video: watson/Lucas Zollinger

Nicht blinzeln, sonst verpasst du’s! McLarens Rekord-Boxenstopp im Video