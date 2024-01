Veganer erkranken weniger häufig an Corona

Veganuary und so, kännsch? Diese 8 vegane Rezepte koche ich am liebsten

Zu einem ähnlichen Schluss kommt eine US-Studie aus dem Jahr 2020, in deren Rahmen Personen aus sechs Ländern (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Grossbritannen und USA) untersucht wurden. Der Studie zufolge kann eine pflanzliche Ernährung dazu beitragen, das Risiko einer mittelschweren bis schweren Coronainfektion zu senken. (cst)

Die Autorinnen und Autoren gehen davon aus, dass dies mit der immunstärkenden Eigenschaften der veganen Ernährung zusammenhänge. Das Immunsystem benötigt eine ausreichende Menge an antioxidativen Enzymen, Vitaminen und Peptiden, die in pflanzlichen Lebensmitteln reichlich vorhanden sind.

«Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine pflanzliche Ernährung und eine überwiegend vegetarische Ernährung zum Schutz vor einer Infektion mit COVID-19 in Betracht gezogen werden kann.»

Das Resultat: Menschen, die sich öfters pflanzlich ernährten, wie etwa Vegetarier oder Flexitarier, hatten im Vergleich zu den Omnivoren ein um 39 Prozent geringeres Risiko, an COVID zu erkranken.

Zwischen März und Juli 2022 hat das Forschungsteam untersucht, wie sich die Ernährungsweise auf eine Coronainfektion auswirkt. Nun sind die Ergebnisse in der Zeitschrift BMJ Nutrition, Prevention and Health veröffentlicht worden.

Die Forschenden haben die 702 Probandinnen und Probanden in verschiedene Gruppen unterteilt:

