Video: watson/Aya Baalbaki

Fette Kohle, fette Karre, fetter Weinkeller – das sind die Privilegien eines Bundesrats

35'000 Franken im Monat verdienen? Dienstwagen mit eigenem Chauffeur? Und für unkomplizierte Reisen ins Ausland einen Diplomatenpass für dich und deine ganze Familie?



Kein Problem, du musst nur Bundesrat werden!



Ja, diese Stellenausschreibung klingt wie der feuchte Traum des Employer Brandings. Tatsächlich ist all das aber nur ein Bruchteil dessen, was einen Bundesrat (neben ganz vielen Pflichten) im Amt erwartet. Sina erzählt dir im Video, was es sonst noch so gibt:

Video: watson/Aya Baalbaki

Mehr zur Videos zur Bundesratswahl, gleich hier:

Die Nacht der langen Messer - die wirklich wichtigen Fragen Video: watson

«Ich bin sehr enttäuscht» – Sibel Arslan reagiert auf Bundesratswahlen Video: watson