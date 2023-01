Video: watson/lucas zollinger

Die Polizei steht in Lützerath knöcheltief im Schlamm

Lützerath ist längst mehr als ein kleiner Weiler in Deutschland. Die Bilder der Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die an der Abbruchkante des Braunkohletagebaus demonstrieren, gingen um die Welt.

Ebenfalls um die Welt gingen Bilder von unbeholfenen Polizisten, die nicht nur mit den Demonstrierenden, sondern vor allem mit dem Schlamm kämpfen:

Aufgenommen wurden die Videos an der grossen Demonstration am Samstag, 14. Januar, an der verschiedenen Quellen zufolge zwischen 10'000 und 35'000 Personen teilgenommen haben. Durch den Regen und die vielen Leute hat sich der Boden in ein regelrechtes Schlammbad verwandelt, die Einsatzkräfte der Polizei mit ihrer schweren Ausrüstung blieb vielerorts stecken.

Über 70 Beamte sollen sich verletzt haben, einige auch, weil sie auf dem matschigen Untergrund umgeknickt seien, heisst es von den Behörden. (lzo)

