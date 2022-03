Video: watson

«Kaum zu fassen» – Bundestag geht nach emotionaler Selenskyj-Rede zur Tagesordnung über

Am Donnerstag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Deutschen Bundestag zu den Abgeordneten gesprochen. In einer Rede per Video-Schalte bat er eindringlich um mehr Hilfe für sein Land – und kritisierte Deutschland für dessen Russland-Politik in den vergangenen Jahren.

Doch nach dem Termin folgte keine Debatte über das Gesagte: Stattdessen ging der Bundestag zur Tagesordnung über. Erst wurden Geburtstageswünsche und neue Posten verlesen, dann befasste sich mit der Impfpflicht gegen das Coronavirus. Es hagelte Kritik für dieses Vorgehen. (nfr)

