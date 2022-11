Video: watson/lucas zollinger

Magst du Puppentheater? Dann wirst du dieses Video lieben 🎭😍

Kasperli-Theater oder die Augsburger Puppenkiste – wer kennt sie nicht aus seiner Kindheit, die Aufführungen mit den Marionetten. Vielleicht genau deshalb kommen die Videos von Tom Böttcher so gut an. Auf Instagram mimt der deutsche Schauspieler in verschiedenen kurzen Clips eine Marionette – und begeistert die Nutzerinnen und Nutzer.

Böttcher hat die Bewegungen einer Marionette perfektioniert. Täuschend echt bewegt er seine Gliedmassen, als würden sie wirklich an feinen Fäden hängen – wie man es aus den Puppentheatern halt kennt. Auch das ausdruckslose Gesicht ahmt er routiniert nach. (lzo)

