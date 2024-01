Video: watson/michael shepherd

Feuerwerk vs. Drohnenshow: Wie feiert man das neue Jahr besser?



Mehr «Videos»

Man hasst es, oder man liebt es. Das neue Jahr wird so ziemlich überall gerne mit Feuerwerk gefeiert. Auch dieses Jahr versuchten verschiedene Städte, mit immer imposanteren Shows die Messlatte nach oben zu setzen. Doch es gibt zunehmend auch Konkurrenz. Während Feuerwerke aufgrund ihrer Feinstaub- und Lärmbelastung vermehrt in die Kritik geraten, bieten sich Drohnenshows als Alternative an. Zudem bieten diese Shows ganz neue Möglichkeiten und können sogar animierte Bilder an den Himmel zaubern. Doch kann eine Drohnenshow dem klassischen Feuerwerk das Wasser reichen?



Was ist ökologischer?

Obwohl der CO₂-Ausstoss von Feuerwerk im Vergleich zu anderen Bereichen nicht massiv ins Gewicht fällt, sind die direkten Emissionen trotzdem grösser als bei Drohnen. Diese können je nach Stromquelle komplett emissionsfrei fliegen. Dafür verursacht die Herstellung der Drohnen ebenfalls einiges an Emissionen. Im Gegensatz zu Feuerwerk sind die Drohnen aber auch vielfach wiederverwendbar. Bei einem verhältnismässig kleinen Feuerwerk wie in Zürich werden rund 10'000 Raketen gezündet, die grössten Drohnenshows bestehen aus über 1500 Drohnen. Anders als Feuerwerk verursachen die Drohnen keine gesundheitsschädlichen Feinstaubemissionen und hinterlassen keinen Abfall. Auch die Sicherheit ist bei Drohnen höher, wobei bei Privatanwendern wohl beides immer wieder zu unnötigen Verletzungen führt.

Bei Trockenheit stellen Drohnen keine Brandgefahr dar, ein Feuerwerk kann dafür auch bei leichtem Regen oder Wind noch stattfinden.

Letztlich wird auch die Lärmbelastung bei Feuerwerk immer wieder kritisiert, diese fällt bei Drohnen ebenfalls weg.



Feuerwerk vs. Drohnenshow - So feierte die Welt den Jahreswechsel Video: watson/michael shepherd

Was kostet mehr?

Für grosse Feuerwerkshows wie jene in London rechnet man mit Beträgen über 2 Mio. Franken. Dies aber auch für ein Spektakel, das über 15 Minuten dauert. Zum Vergleich, der Techkonzern Intel bietet Drohnenshow mit 500 Drohnen ab einem Startpreis von ca. 300'000 Dollar an. Die grosse Silvestershow in Busan dauerte ungefähr 7 Minuten und bestand aus rund 2000 Drohnen. Auf dem Papier haben die Drohnenshows viele Vorteile, welche Attraktion aber schlussendlich mehr Wow pro Franken bietet, und ob eine Drohnenshow die gleiche Faszination auslöst wie Feuerwerk, bleibt wohl Ansichtssache.



(msh)



Weitere Videos:

Video zeigt Riesenwelle, die in Kalifornien acht Menschen verletzte Video: watson/lucas zollinger

Virales Video zeigt, wie wir heimlich alle am liebsten auf unser Gepäck warten würden Video: watson/lucas zollinger