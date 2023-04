Video: watson/Aya Baalbaki

Diese Klima-Seniorin redet Tacheles und könnte ehrlicher nicht sein

Aya Baalbaki Folge mir Sina Alpiger Folge mir

Rosmarie ist 72 Jahre alt und kämpft an vorderster Front gegen die Klimakrise. Die Baslerin ist Co-Präsidentin der «Klimaseniorinnen Schweiz». Sie sieht sich und ihre Generation als Ursache für den Klimawandel, nicht aber als Schuldige. «Schuld heisst, man weiss, was man tut» und das sei in den 60er-Jahren nicht der Fall gewesen.

Man habe damals alle neuen Maschinen gekauft und das Leben in vollen Zügen genossen, ohne zu wissen, welche Konsequenzen drohten.

Rosmarie und die Klimaseniorinnen klagen vor dem Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte. Der Verein fordert, dass die Schweiz stärker gegen den Klimawandel vorgeht. Die Klimaziele, die im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurden, können ihnen zufolge mit der aktuellen Politik nicht erreicht werden. Somit unternehme die Schweiz zu wenig, um die Gesundheit der besonders gefährdeten Gruppen zu schützen, und verletze dadurch ihre Menschenrechte. Konkret sehen sie sich in ihrem Recht auf Leben und ihrem Recht auf Privatleben verletzt.

Mehr zu den Klimaseniorinnen: Wie die Klimaseniorinnen Geschichte schreiben wollen – und die Schweiz verklagten von Anna Böhler

