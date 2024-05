Frankreich erobert Titel des längsten Baguettes zurück – du errätst nie, von wem

Das Weltrekord-Baguette wurde anschliessend an die Einwohnerinnen und Einwohner – und die Obdachlosen – in Suresnes verteilt. (lzo)

Zuvor hielten diesen Titel ausgerechnet die Italiener. Im Juni 2019 buk das italienische Rote Kreuz in Como bei einer Spendenveranstaltung ein 133,632 Meter langes Baguette. Zwischen den beiden Ländern scheint eine wahre Fehde zu herrschen. So beanspruchte Italien im Jahr 2015 schon einmal den Rekord über das eigentlich traditionell französische Gebäck. Damals wurde es an der Expo in Mailand gebacken und mass 122 Meter.

Und nun ist auch das längste Baguette der Welt wieder französisch. Mit einer 140,53 Meter langen Brotstange haben zwölf französische Bäckerinnen und Bäcker in Suresnes, einem Vorort der Hauptstadt Paris, den Rekord wieder in seine traditionelle Heimat geholt. Dies, nachdem er fünf Jahre lang von einer anderen Nation gehalten wurde. Im Video erfährst du, von welcher:

In Hamburg gibt's jetzt die Formel-1-Rennstrecke aus Monaco in Miniatur

Man muss kein Motorsport-Fan sein, um an Monaco zu denken, wenn jemand «Formel 1» sagt. Das Miniatur Wunderland in Hamburg hat sich diese Assoziation als Vorbild genommen und an der Umsetzung und dem Bau von einem Mini-Monaco und der dazugehörigen Formel 1-Rennstrecke des Grand Prix gearbeitet. Ganze elf Jahre wurde entwickelt und programmiert, um die Vision von schnellen Sportwagen, dröhnenden Motoren und glamourösem F1-Flair im kleinen Monaco möglich zu machen.



Viel Liebe floss dabei in die detaillierte Ausarbeitung der Bauwerke. Unbedingt mit dabei sein müssen natürlich der Yachthafen der Reichen und berühmte Gebäude wie der Fürstenpalast, das Casino, die Kathedrale oder das Ozeaneum (wo sich sogar Bewegung in den Pools findet!).