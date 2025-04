Auf der Insel Paros verursachte der Starkregen Steinrutsche und überschwemmte Strassen. Zwei Menschen sassen wegen der Wassermassen in ihrem Auto fest und mussten gerettet werden, andere konnten ihre Häuser nicht verlassen. Vielerorts fiel auch Hagel. Zudem herrschte stürmischer Wind. Beim Versuch, in Chios anzulegen, rissen die Taue einer Fähre die Poller vom Kai, berichtete die Zeitung «To Proto Thema». Das Schiff habe nicht anlegen können. (sda/dpa/emk)

Starke Unwetter in Griechenland haben auf zahlreichen Inseln in der Ägäis zu Überschwemmungen geführt. Unter anderem auf Mykonos, Paros und Chios wurde vorübergehend der Autoverkehr verboten, weil Strassen überflutet waren; Schulen bleiben bis auf weiteres geschlossen, wie die Zeitung «Kathimerini» berichtete. Verletzte gab es demnach bislang nicht. Das stürmische Wetter soll noch mindestens heute andauern.

So möchte Trump die Verfassung aushebeln und 2028 weitere vier Jahre regieren

Der amerikanische Präsident denkt bereits laut über eine dritte Amtszeit nach. Seine Gegner sagen: Damit würde Donald Trump gegen die Verfassung verstossen. Aber stimmt das auch?

Er scherzt nicht. Donald Trump hat am Wochenende erneut bekräftigt, dass er an einer dritten Amtszeit als amerikanischer Staatschef interessiert sei. Der Republikaner, der vor zehn Wochen zum zweiten Mal den präsidialen Amtseid abgelegt hatte, begründete dies mit seiner angeblich rekordverdächtigen Beliebtheit. Er sei der populärste Präsident seiner Partei in den «vergangenen 100 Jahren», sagte Trump in einem Telefon- Interview mit der NBC-Moderatorin Kristen Welker. «Viele Menschen möchten, dass ich das mache.»