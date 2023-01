In Pakistan brennt die Schweizer Flagge – doch es ist alles nur ein Irrtum

Video: watson/Aya Baalbaki

Pakistaner verbrennen die Schweizer Flagge – weil in Schweden ein Koran brannte 🤔

Einmal mehr wird die Schweiz mit Schweden verwechselt. In Pakistan wurde die falsche Flagge angezündet.

Der Hintergrund: Der rechtsextreme Provokateur Rasmus Paludan hatte am Samstag in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran angezündet. Die Aktion stiess in der muslimischen Welt auf Verständnislosigkeit und löste Proteste aus, so etwa diesen in Pakistan.

Dass dabei aber die Schweizer Flagge anstelle der schwedischen angezündet wurde, bemerkte wohl niemand:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

Mehr Videos gefällig?

Boxende Kängurus krachen auf Familienzelt und erschrecken Kinder

Video: watson/Aya Baalbaki

5000 Dollar statt Burger: Dieser Amerikaner staunt nach McDonalds-Besuch

Video: watson/Fabian Welsch

Mann fährt mit LKW ins Haus der Ex-Frau – weil sie ihn nicht zurücknehmen wollte