Video: watson/TikTok

Mysteriöser Vogelschwarm in Mexiko macht Leuten Angst – aber die Erklärung ist simpel

Mehr «Videos»

Das TikTok-Video, das einen Vogelschwarm zeigt, der sich in einer Wohnsiedlung in Querétaro, Mexiko, aufhält, führte in den sozialen Medien zu angeregten Diskussionen. Alleine auf TikTok hat das Video über elf Millionen Views und tausende von Kommentaren.

Deutet der Schwarm auf eine kommende Umweltkatastrophe hin? Oder gar auf den Weltuntergang?

Video: watson/TikTok

Inzwischen haben Wissenschaftler Licht ins Dunkel gebracht. Richard Prum, Ornithologe und Evolutionsbiologe an der Yale Universität, erklärte, dass es sich bei dem Schwarm um Amseln handeln könne und dieses Verhalten für die Vögel absolut normal sei.

Ausserhalb der Brutzeit versammelten sich die Amseln gegen den Abend in Schwärmen, um sich so vor Feinden zu schützen, so Prum.

Chris Williams, stellvertretender Rektor und akademischer Leiter des Büros für Nachhaltigkeit an der Universität von Delaware, ergänzte: «Die Tiere schwärmen in der Regel zu Tausenden oder Millionen zwischen Schlaf- und Futterplatz».

Prum stellte zudem fest, dass sich in dem Monat, in dem das Video veröffentlicht wurde, keine grössere Naturkatastrophe in Mexiko ereignet hat.

(fwe)

Klaustrophobie Alarm – Luuk performt seinen Hit in kleinstem «Rüümli» der Welt Video: watson/nico bernasconi

Vanilla Girl: Darum sorgt die Trend-Ästhetik gerade für Kritik Video: watson/Sina Alpiger, Sabeth Vela