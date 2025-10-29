Video: watson/Lucas Zollinger

Trump irrt während Japan-Besuch im Zeug rum

Der US-Präsident Donald Trump bereist mit einer Entourage seiner Regierung gerade den Fernen Osten. Nach Malaysia machte der 79-Jährige am Dienstag (Ortszeit) seinen zweiten Halt in Japan, wo er von der frisch-gewählten neuen Premierministerin Sanae Takaichi mit viel Pomp empfangen wurde.

Trump zu Ehren wurde im Akasaka-Palast in Tokio eine Willkommens-Zeremonie abgehalten. Dabei wirkte der US-Präsident sichtlich verloren. Während der Inspektion einer Ehrengarde blieb er zuerst an einem Ort stehen, an dem er nicht sollte, woraufhin Gastgeberin Takaichi ihm diskret den Weg wies. Nur wenige Augenblicke danach lief er ihr dann aber davon, obwohl er neben ihr hätte stehen bleiben sollte. Die Videos davon machen jetzt im Internet die Runde:

In den sozialen Medien sorgen die Clips unter Trumps Kritikerinnen und Kritikern für Spott. Erst vor wenigen Tagen hatte Trump geprahlt, wie fit er körperlich und geistig sei. Auf den hier gezeigten Clips wirke er hingegen eher wie Joe Biden gegen Ende seiner Präsidentschaft. Auch von diesem existieren mehrere Clips, in denen er verwirrt wirkt oder offenbar hilflos in Räumen steht. Trump und seine Anhängerinnen und Anhänger nutzten dies immer wieder als Angriffsfläche, um Biden die Fähigkeit, sein Amt auszuüben, abzusprechen. (lzo)

