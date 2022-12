Video: watson/Lucas Zollinger

Russischer Botschafter schürt Misstrauen, kasachischer Journalist kontert

Auf Twitter erregt gerade ein Video des kasachischen Journalisten Arman Shuraev grosse Aufmerksamkeit. Das Video ist eine Antwort an Alexej Borodawkin, welcher als russischer Botschafter in Kasachstan amtiert. In einem Interview hatte dieser am 2. Dezember behauptet, es gebe stärker werdende faschistische Tendenzen im Land und Russland würde, wenn nötig, dagegen helfen.

Shuraev interpretierte diese Aussage als subtil verpackte Drohung einer weiteren «militärischen Spezial-Operation» à la Ukraine und liess sich das nicht gefallen. Er fand klare Worte an die Adresse von Borodawkin:

Video: watson/Lucas Zollinger

Auf Twitter findet die Ansage Shuraevs viel Zuspruch. Auch offizielle kasachische Landesvertreter äusserten sich zum Vorfall: Borodawkin habe ganz klar seine Kompetenzen überschritten, so Jerlan Qoschanow, der Vorsitzende der «Mäschilis», dem kasachischen Unterhaus. Borodawkin ist eigentlich ein langjähriger und erfahrener Diplomat.

Hier ist die ganze Antwort von Arman Shuarev:

Video: watson/lucas zollinger

(lzo)

Einige weitere aktuelle Videos findest du hier. Viel Spass:

Nico kommt im Training der FC Aarau Frauen an seine Grenzen Video: watson/Aya Baalbaki, Lucas Zollinger, Nico Franzoni

Gestreiftes Wesen aus der Tiefe – neue Haiart in Australien entdeckt Video: watson/lucas zollinger