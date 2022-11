Merkel rechtfertigt Russland-Politik: «Für Putin zählt nur Power»

Derzeit schreibt Merkel zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann ein Buch über ihre 16 Jahre im Kanzleramt. Dem «Spiegel» erzählte sie, dass sie in ihrer freien Zeit auch Gelegenheit findet, Serien wie «The Crown» und «Babylon Berlin» zu schauen, oder Filme wie «München» über die Rolle des früheren britischen Premierministers Neville Chamberlain vor dem Zweiten Weltkrieg.

Merkel betonte, sie bereue es nicht, dass sie nicht noch einmal als Kanzlerkandidatin angetreten war. «Da musste mal jemand Neues ran.» Aussenpolitisch sei sie zum Ende ihrer Amtszeit bei vielem, was ihre Regierung wieder und wieder versucht habe, keinen Millimeter mehr weitergekommen. «Nicht nur, was die Ukraine angeht. Transnistrien und Moldau, Georgien und Abchasien, Syrien und Libyen. Es war Zeit für einen neuen Ansatz.»

Merkel war im Dezember 2021 offiziell aus ihrem Amt ausgeschieden. «Spiegel»-Reporter Alexander Osang begleitete die Altbundeskanzlerin in ihrem ersten Jahr im Ruhestand. Wenige Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit, im August, war Merkel noch zu Russlands Machthaber Wladimir Putin zu einem Abschiedsbesuch nach Moskau gereist. «Das Gefühl war ganz klar: ‹Machtpolitisch bist du durch.› Für Putin zählt nur Power», sagte die Altbundeskanzlerin dem Nachrichtenmagazin.

Merkel und Putin 2021 in Moskau.

Merkel und Putin 2021 in Moskau. Bild: keystone

Situation eskaliert – Chinas Covid-Politik wird zum Bumerang

Vor fast zwei Wochen hat China seine Covid-Politik leicht gelockert. Seither sind die Zahlen in die Höhe geschossen. Und auch die Bevölkerung muckt auf.

Die Fallzahlen in China sind derzeit am Explodieren. Am Donnerstag meldete die nationale Gesundheitsbehörde 31'444 Fälle für den vorangehenden Tag. Damit wurde der Fallzahlenrekord vom April geknackt – damals wurden 29'411 Fälle registriert. Nachdem die Kurve durch knallharte Massnahmen bis Ende Mai abgeflacht war, begann sie Ende Oktober wieder zu steigen.