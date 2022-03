Wie ist die aktuelle militÀrische Lage in der Ukraine? Diese 4 Punkte zeigen es

US-Basejumper Johnni DiJulius kam in eine brenzlige Situation, als er plötzlich in eine Felswand krachte. Er verhedderte sich und bliebt wÀhrend einer Stunde stecken.

Erdbeben in Ecuador: Mindestens ein Todesopfer, Dutzende SchÀden

Basejumper kracht in Felswand und verheddert sich đŸ˜±

So leidet die russische Bevölkerung unter dem Ukraine-Krieg

An nĂ€chsten Wochenende geht auch bei den Ski-Freestylern die Saison mit dem Heimweltcup in Silvaplana zu Ende. Andri Ragettli will dort unter anderem die EnttĂ€uschung der Olympischen Spiele vergessen machen, wo er eine Medaille im Slopestyle hauchdĂŒnn verpasst hat.