Das war die Microsoft Excel Weltmeisterschaft

Video: watson/Emanuella Kälin

So episch war das Finale der Excel Weltmeisterschaft

05.12.2025, 18:3005.12.2025, 18:30

Es ist entschieden: Diarmuid Early aus Irland darf sich Microsoft Excel-Weltmeister nennen.

In der Hyper X Arena in Las Vegas traten im Finale am Donnerstag die verbleibenden 24 Spieler gegeneinander an. Es war der Höhepunkt der Excel-Esports-Saison (dazu später mehr), die im Januar begann.

Wer sich bei «Excel» an dröge Tabellen und langweilige, lange Nachmittage im Informatikunterricht erinnert fühlt, ist hier völlig auf dem falschen Pfad. Denn:

Diese Veranstaltung hat es in sich.

So richtig.

Aber überzeug' dich selbst:

Video: watson/Emanuella Kälin

Bei der finalen Aufgabe, die von Origami inspiriert war, mussten die Wrestler Spieler ihr Wissen über Software einsetzen und über sieben Levels 130 Fragen beantworten.

Was ist Excel Esports?

Im Wettbewerb geht es nicht um Finanzen, sondern um Microsoft Excel und logisches Denkvermögen. Die Teilnehmenden bekommen eine Aufgabe, die wie ein Rätsel aussieht und die komplett in einer Excel-Tabelle verfasst ist.

Diarmuid Early sicherte sich nicht nur den Titel, sondern auch das rund 4'000 Franken Preisgeld. Ausserdem einen Titelgürtel, der denjenigen der WWE WrestleMania allemal Konkurrenz machen könnte.

(emk, hde)

Mehr Videos:

Dieses Jubeln wird die Sportwelt so schnell nicht vergessen

Video: watson/Angelina Graf

Landwirtschaftssimulator im E-Sports

Video: srf/Roberto Krone

Kinder, Hobbysportler und Schnee = Skifails!

Video: watson/Hanna Dedial
