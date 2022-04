Video: watson

So entdeckte Zach Dahnan den mutmasslichen U-Bahn-Schützen

Nach der dramatischen Attacke in der New Yorker U-Bahn mit Schüssen und mindestens 23 Verletzten wird der 21-jährige Zach Dahnan in New York City als Held gefeiert.

Der Kamera-Installateur entdeckte den mutmasslichen U-Bahn-Schützen vom Geschäft aus durch eine Kamera und half dabei, den Mann zu fassen.

(leb)