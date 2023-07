Video: watson/lucas zollinger

Kran kracht nach Feuer mitten in New York City in ein Gebäude

Ein hoher Kran hat bei Bauarbeiten in New York Feuer gefangen, ist teilweise in sich zusammengebrochen und hat beim Sturz in die Tiefe auch noch ein Gebäude auf der gegenüberliegenden Strassenseite geschrammt.



Der Unfall ereignete sich am Morgen des 26. Julis an der Ecke 10th Avenue und 41. Strasse.

Video: watson/lucas zollinger

Beim Vorfall wurden zwölf Personen nicht-lebensgefährlich verletzt, darunter auch drei Feuerwehrleute. Das sei ein grosses Glück, denn mitten zur Stosszeit hätte dieser Unfall auch viel schlimmer ausgehen können, heisst es von den Behörden.



Nach einer ersten Inspektion durch das «New York City Department of Buildings» seien sowohl die Überreste des Krans als auch die beiden betroffenen Gebäude «strukturell stabil». Weitere Untersuchungen sollen nun die Ursache für das Feuer finden und feststellen, wie es um die strukturelle Integrität des vom Ausleger geschrammten Gebäudes steht. (lzo).

