Hier stürzen mehr als 60 Container beim Hafen von Long Beach ins Meer

Am Dienstag kam es im Hafen von Long Beach zu einem spektakulären Zwischenfall: Mehr als 60 Container stürzten vom Frachter «Mississippi» ins Wasser.

Dabei trafen sie ein unbemanntes Umweltschutzschiff, das zur Überwachung von Emissionen eingesetzt wird. Verletzt wurde niemand, doch der betroffene Pier stellte den Betrieb vorübergehend ein.

Die Untersuchungen und Aufräumarbeiten dauern an. Neben dem Hafen und der Küstenwache sind auch Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Über Long Beach und den benachbarten Hafen von Los Angeles werden rund 40 Prozent des gesamten US-Containerumschlags abgewickelt.

Hier siehst du den Vorfall im Video:

