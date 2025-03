Video: youtube/public sénat

«Musk ist ein Hofnarr auf Ketamin» – dieser französische Senator teilte gerade richtig aus

Am 4. März debattierte der französische Senat über die Lage in der Ukraine und die Sicherheit in Europa. Nun verbreitet sich eine Rede des Senators Claude Malhuret in den sozialen Medien. Mit einer angesteckten Ukraine-Flagge auf dem Veston ordnete der 74-Jährige unverblümt ein, wie die Ereignisse der letzten Tage geopolitisch zu erklären seien, benannte schonungslos die verschiedenen Akteure und ihre Ziele und erklärte, was Europa jetzt tun müsse. Wir haben euch einen Teil seiner knapp neun-minütigen Ansprache übersetzt:

Video: youtube/public sénat

Malhuret ist seit 2014 Mitglied des Senats. Der ehemalige Arzt ist Mitglied in der Mitte-Rechts-Partei «Horizons» und vertritt Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

«Rede à la Churchill» – viel Zuspruch auf Social Media

Für seinen Auftritt vor dem Senat erhielt der 74-Jährige mehrfach langen und lauten Applaus. Auch in den sozialen Medien erhält er viel Zuspruch. Auf YouTube hat sein Video mittlerweile über 100'000 Aufrufe und eine Version mit englischen Untertiteln hat auf Reddit nochmal so viele «Upvotes», das Pendant zu Gefällt-mir-Angaben. Auch über 3000 Kommentare haben sich unter dem Beitrag angesammelt. Viele Userinnen und User begrüssen es, dass ein Politiker wirklich mal sage, was Sache sei – manche sagen gar, seine Rede sei vom Kaliber von Winston Churchill.

Wer den Rest der Rede hören möchte, hier ist besagte Version mit den englischen Untertiteln in voller Länge:

