MrBeast gibt Auto als Trinkgeld und erntet dafür Kritik

YouTuber MrBeast ist zurück mit extravaganten Geschenken. In seinem neuesten Stunt gibt er seiner Kellnerin ein Auto als Trinkgeld. Es scheint jedoch, dass das Geschenk nicht ohne Bedingungen kommt. Das Logo seiner Schokoriegelmarke «Feastables» ist ziemlich auffällig auf dem Fahrzeug zu sehen.

Die Kellnerin reagiert dankbar aber die Zuschauer sind anderer Meinung. «Der Mann hat ihr ein Werbegeschenk gemacht» und «Ich würde lieber in einer Mülltonne herumfahren als so etwas» waren einige der Kommentare zu dem Video. Andere sind besorgt, dass sie nicht in der Lage sein könnte, die Versicherung oder das Benzin zu bezahlen.

MrBeast war kürzlich in den Nachrichten, weil er für 1000 Menschen die Kosten von Augenoperationen übernahm. Auch dieser Aktion wurde Kritik zugeteilt, allerdings dem Gesundheitssystem in den USA als für den YouTuber selber.

Keine Ahnung, wer MrBeast ist? Hier lang: Video: watson/Fabian Welsch

(een)

