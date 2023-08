Für seine Entscheidung, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um die Menschen am Badestrand zu schützen, wird der Pilot gefeiert. Warum das Flugzeug in eine solche Notlage kam, ist unbekannt. Die Behörden haben Ermittlungen im Fall aufgenommen und wollen die offenen Fragen nun klären. (din)

Das «Spex Festival» ist ein neues Hip-Hop-Openair in Bern, das dieses Jahr am 21. und 22. Juli in der Hauptstadt stattfand. Die perfekte Gelegenheit, unseren TikToker Elie, der mittlerweile in Berlin lebt, einmal zurück in die alte Heimat zu holen.



Doch natürlich nicht nur zum reinen Vergnügen. Er musste für uns eine Challenge am Festival bestehen. Und zwar musste er sich die beste Aussicht auf die Hauptbühne sichern und zu SSIO, einem der Headliner, auf die Bühne.



Wie er es versucht und dabei gleichzeitig das Festival-Gelände erkundete und ob er es geschafft hat, siehst du im Video. Viel Spass!