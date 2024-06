Video: watson/lucas zollinger

Taylor Momsen von Fledermaus gebissen – während sie dieses Lied performte 🤯

Taylor Momsen, bekannt aus der Fernsehserie «Gossip Girl», agiert mit ihrer Band The Pretty Reckless gerade als Vor-Act auf der «Power Up»-Tour von AC/DC. Beim Konzert am 31. Mai in Sevilla in Spanien geschah der amerikanischen Sängerin mitten während des Auftritts etwas Unerwartetes:

Momsen hatte die Fledermaus, die sich an ihr Bein klammerte, zuerst gar nicht bemerkt, wie Aufnahmen aus dem Publikum zeigen. Die Schauspielerin und Sängerin hat diese mittlerweile selbst auf ihrem Instagram-Account geteilt. Es ist zu sehen, wie Momsen das Publikum, das anscheinend wild gestikulierte und rief, fragte, was denn los sei. Erst dann bemerkte sie das Tier selbst. Mit etwas Hilfe von Backstage-Mitarbeitern konnte dieses schliesslich von ihrem Bein gelöst werden und flog davon. Zuvor hatte die Fledermaus sie aber noch gebissen.

Das Lied hätte nicht

passender sein können

Ironischerweise ereignete sich das Ganze genau während des Liedes «Witches Burn», also zu Deutsch «Hexen brennen». Fledermäuse werden oft mit blutsaugenden Vampiren oder Hexen assoziiert. Momsen reagierte mit Humor und sagte noch auf der Bühne zum Publikum: «Ich bin wirklich eine Hexe!»

«Batgirl» Momsen kriegt Tollwut-Impfung

Im Backstage sagte Momsen noch, sie wolle wirklich keine Tollwut-Impfung, doch da kam sie offenbar nicht herum. In anderen Videos ist sie mit blutig-gebissenem Bein im Krankenhaus zu sehen. Dort erhält sie nun für die nächsten zwei Wochen lang die Tollwut-Impfung. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhielt sie aufgrund der verrückten Geschichte den Übernamen «Batgirl». In der Zwischenzeit ist sie zurück auf der Bühne und scheint den ganzen Vorfall mit Humor zu sehen:

Das Tollwutvirus wird durch direkten Kontakt mit einem infizierten Tier übertragen, unter anderem durch Speichel oder Gehirn- und Nervensystemgewebe. Es greift das zentrale Nervensystem an und verursacht eine Erkrankung des Gehirns, die ohne Behandlung zum Tod führen kann. Ärzte empfehlen, bald nach dem Kontakt mit einem Tier zur Nachbehandlung einen Arzt aufzusuchen. Die postexpositionelle Behandlung für Menschen, die nicht gegen Tollwut geimpft wurden, umfasst eine einmalige Dosis Immunglobuline und vier Dosen des Impfstoffs im Laufe von zwei Wochen. (lzo)

