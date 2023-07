Video: watson/Lucas Zollinger

«Was stimmt mit euch nicht?!» – Jetzt wurde auch Lil Nas X an einem Konzert beworfen

Nach Bebe Rexha und P!nk wurde nun auch der US-Rapper Lil Nas X auf der Bühne mit einem Gegenstand beworfen. Und während es bei Bebe Rexha brutal und bei P!nk skurril war, war es bei ihm eher … lustig. Womit man ihn beworfen hat, erfährst du im Video:

Video: watson/Lucas Zollinger

Lil Nas X liess sich vom Wurfgeschoss nicht lange irritieren und setzte seine Show am Lollapalooza-Festival in Schwedens Hauptstadt Stockholm direkt fort. Ereignet hat sich der Vorfall am Samstag, 1. Juli. (lzo)

Video: watson/een

