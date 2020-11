Wer ist der beste Koch bei watson – der Sportredaktor mit der abgeschlossenen Kochlehre oder der Food-Redaktor, der hauptsächlich zu Hause kocht? Finden wir es heraus!

Seit Jahren schreibt Oliver Baroni bei watson nun schon über Autos Drinks Essen und sagt uns jeweils, was wir alle unbedingt tun sollen – oder eben nicht.

Wir wollten nun einmal herausfinden, ob hinter den grossen Titeln auch jemand steht, der tatsächlich kochen kann und liessen Baroni deshalb in einem Curry-Duell gegen Sportredaktor Adrian Bürgler antreten, der eine abgeschlossene Kochlehre im Rucksack hat. So viel sei verraten: Die wahren Gewinner waren die drei Testesserinnen und Testesser.

